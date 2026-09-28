IV Encuentro de Colegios Amigos del Turismo en Cartagena

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, celebrado internacionalmente el 27 de septiembre, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Educación Distrital; realizó el IV Encuentro Colegios Amigos del Turismo, una jornada de formación, participación e intercambio que reunió a 600 estudiantes de las instituciones educativas vinculadas a esta estrategia.

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El encuentro, desarrollado en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, contó con la participación de estudiantes, docentes y directivos, así como representantes institucionales, líderes comunitarios, empresarios, gremios y aliados estratégicos, con el propósito de trasladar la reflexión del Día Mundial del Turismo al contexto de Cartagena y destacar el papel de las nuevas generaciones en la construcción del futuro turístico de la ciudad.

La jornada permitió abordar temas relacionados con la sostenibilidad, la identidad, la cultura, la innovación, la tecnología, el turismo comunitario y el patrimonio, fortaleciendo la articulación entre educación y turismo y promoviendo en los estudiantes el conocimiento de su territorio y las oportunidades que ofrece el sector para su formación, emprendimiento y construcción de proyectos de vida.

“El futuro del turismo de Cartagena también se construye desde nuestras aulas. Por eso, desde la Secretaría de Turismo estamos convencidos de que formar a nuestros jóvenes, acercarlos a su territorio y mostrarles las oportunidades que ofrece esta industria es fundamental para que sean protagonistas de la Cartagena turística del futuro. Queremos que nuestros estudiantes conozcan, valoren y protejan nuestro patrimonio, pero también que encuentren en el turismo una posibilidad para desarrollar sus talentos, emprender y construir sus proyectos de vida”, afirmó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

El encuentro contó con la participación de estudiantes de la Institución Educativa La Milagrosa, Institución Etnoeducativa de Tierra Baja, Institución Educativa Antonia Santos, Institución Etnoeducativa Pedro Romero, Institución Etnoeducativa de La Boquilla, Colegio INEM, Institución Educativa de Ternera, Institución Educativa Luis Carlos López, Institución Educativa Promoción Social, Institución Educativa Liceo de Bolívar, Institución Educativa Santa Ana, Institución Educativa Manuela Vergara de Curi e Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen.

De manera especial, el encuentro contó también con el acompañamiento de las Instituciones Educativas Omaira Sánchez y Punta Canoa.

“Cartagena de Indias celebra este día dedicado al turismo de manera muy singular, al ser el destino líder de Colombia y al consolidarse como un referente a nivel mundial de turismo enfocado en segmentos como: turismo de romance, MICE, de cruceros, cultural, gastronómico, religioso y deportivo. Qué esperanzador es ver que en estos estudiantes tenemos un gran semillero de futuros empresarios y trabajadores que van a sostener y a potenciar toda la oferta de el destino soñado de Colombia, desde siempre”, sostuvo la presidenta de Corpoturismo, Liliana Rodríguez.

Tecnología e inteligencia artificial al servicio del turismo

Uno de los componentes académicos de la jornada estuvo dedicado al papel de la inteligencia artificial como herramienta para potencializar el turismo, abordando sus posibilidades en ámbitos como el estudio, el trabajo, el emprendimiento, la promoción de destinos y el diseño de experiencias.

Este espacio permitió acercar a los estudiantes a las transformaciones tecnológicas que actualmente impactan al sector y reflexionar sobre las oportunidades que estas herramientas pueden representar para las nuevas generaciones.

El IV Encuentro Colegios Amigos del Turismo convirtió la celebración del Día Mundial del Turismo en una oportunidad para reconocer que el futuro del destino también se construye desde las aulas, las comunidades y los territorios, preparando a los jóvenes para asumir un papel activo en una actividad que representa oportunidades de formación, emprendimiento, empleo y desarrollo para Cartagena.

De esta manera, la Administración Distrital continúa fortaleciendo espacios de formación alrededor de la sostenibilidad, la cultura, la innovación, la tecnología, el turismo comunitario y el patrimonio, con la mirada puesta en las nuevas generaciones que serán protagonistas de la Cartagena turística del futuro.