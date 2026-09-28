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29 sep 2026 Actualizado 22:49

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Cayeron más 35 mil dosis de clorhidrato de cocaína en un puerto de Cartagena

El alcaloide tenía como destino la ciudad de Orlando, Estados Unidos

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A través de la Policía Antinarcóticos, fueron incautados 14,1 kilos de clorhidrato de cocaína en un puerto de Cartagena.

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El alcaloide, oculto en el interior de un torno paralelo industrial, pretendía ser enviado a Orlando, Florida, Estados Unidos.

Mediante labores de inteligencia, perfilamiento e inspección a la carga, se logró impedir la salida de esta droga, evitar la comercialización de más de 35.350 dosis y afectar las finanzas criminales en más de 466.620 dólares.

“Con este resultado, golpeamos las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y evitamos que esta droga llegara a las calles”, destacó la institución.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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