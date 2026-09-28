Faylín Rodríguez Franco representará a Cartagena en Reinado Nacional del Turismo 2026

En un acto protocolario realizado en el Salón Vicente Martínez Martelo, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, entregó el decreto Nº 0426 de 2026 a Faylín Rodríguez Franco, en el que la designa como Miss Turismo Cartagena para representar la ciudad en el Reinado Nacional de la materia, en su versión 2026.

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Con una notoria alegría por representar a La Heroica, Rodríguez Franco manifestó su orgullo y expectativas por llevar el nombre de Cartagena en este certamen, tal cuál hizo en la versión 2025 del Reinado de La Independencia, representando al barrio Blas de Lezo y en el que resultó elegida como ganadora.

“Cartagena es una ciudad turística por excelencia, por eso asumo este compromiso con toda la convicción de representar a mi ciudad con orgullo, llevando un mensaje de positivismo que resalte sus atributos”, manifestó la candidata, en conversación con el Alcalde Mayor de Cartagena y la gestora social del Distrito, Liliana Majana.

En esa misma línea se pronunció el alcalde Dumek Turbay Paz, reconociendo las virtudes de la candidata designada y resaltando que, durante su administración, no se ha escatimado en esfuerzos para seguir haciendo de Cartagena el mejor plan, apoyando estratégicamente todas las iniciativas de promoción propositiva en materia de turismo para la ciudad.

“Como antes, en el Reinado de la Independencia del año pasado, estamos complacidos que una mujer como Faylín, con su carisma y el sentido de pertenencia demostrado por la ciudad, ahora en este nuevo certamen no tenemos dudas que llevará el mensaje de brillo y esplendor de nuestro ciudad”, comentó el mandatario de los cartageneros durante el acto protocolario.

El Reinado Nacional del Turismo se llevará a cabo en Girardot, Cundinamarca, entre el 7 - 11 de octubre del presente año. Faylín, además de buscar ser elegida como la nueva Senorita Turismo Colombia 2026, contribuirá a seguir fortaleciendo el mensaje de una ciudad que sigue recuperando su brillo y su esplendor.