Reforma tributaria en Bogotá: Galán defiende rebaja del ICA y concejales cuestionan su impacto

Colombia

El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un tributo que pagan comerciantes, empresas y personas que realizan actividades económicas en Bogotá. En términos sencillos, se calcula sobre los ingresos obtenidos por esas actividades.

La reforma propone cambiar las tarifas dependiendo del sector: algunas actividades pagarían menos y otras tendrían incrementos. Según la Administración, al 82 % de los comercios y al 89 % de las industrias les bajaría el ICA.

Entre los sectores que tendrían reducciones están restaurantes, hoteles, bares y algunas actividades profesionales. Los aumentos se concentran principalmente en actividades financieras, comercialización de vehículos, alcohol y tabaco.

Galán defiende la propuesta

El alcalde Carlos Fernando Galán ha insistido en que existe “mucha desinformación” alrededor de la reforma y sostiene que la mayoría de comerciantes y empresarios se beneficiaría con las nuevas tarifas.

“Si este proyecto se aprueba les va a bajar el ICA al 82% de los comercios y al 89% de las industrias”.

El mandatario también ha señalado que las tarifas de algunos sectores serían reducidas de manera importante, mientras que los incrementos se aplicarían a un grupo más reducido de actividades.

El cuestionamiento desde el Concejo

La lectura no es compartida por todos los concejales. Andrés Barrios cuestiona cuánto representa realmente la reducción para los pequeños comercios.

El concejal sostiene que, en algunos casos, la disminución corresponde principalmente al redondeo de las tarifas. Como ejemplo, plantea que un negocio que factura $100 millones al año podría pasar de una tarifa de 4,14 a 4 por mil, una diferencia de unos $14.000 al año.

Barrios también cuestiona el aumento para el sector financiero y sostiene que esos mayores costos podrían terminar trasladándose a los usuarios.

Así continúa este miércoles el debate en el Concejo de Bogotá: la Administración defiende que la reforma reduce el ICA para buena parte de los comercios e industrias, mientras sus opositores cuestionan el tamaño real de esos alivios y el impacto del mayor recaudo que busca el Distrito.