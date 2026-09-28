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28 sep 2026 Actualizado 12:38

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Alias ‘Araña’ tendrá su primera audiencia en EE. UU. este 28 de septiembre por narcoterrorismo

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, se presentará por primera vez ante un tribunal de los Estados Unidos.

Alias ‘Araña’ tendrá su primera audiencia en EEUU este 28 de septiembre por narcoterrorismo

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Este lunes 28 de septiembre de 2026, Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, quien fue jefe negociador de paz de los Comandos de Frontera, una disidencia de las antiguas FARC, se presentará por primera vez ante un tribunal de los Estados Unidos.

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La competencia está programada para las 2:00 p. m. (hora de California) ante el Tribunal del Distrito Sur de California. Rojas, quien fue extraditado desde Colombia, deberá responder ante la justicia norteamericana por cargos de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína.

De ser declarado culpable por estos delitos, alias ‘Araña’ podría enfrentar penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, con un mínimo de 20 años de cárcel, respectivamente.

El caso penal contra alias ‘Araña’ se formalizó el 7 de marzo de 2025, fecha en la que un jurado federal del Distrito Sur de California emitió una acusación formal sustitutiva con ambos cargos contra Rojas. 

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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