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28 sep 2026 Actualizado 13:14

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Hay que defender independencia de gremios: SAC respaldó a Bruce Mac Master tras choque con Gobierno

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Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores (SAC), habló en la mañana de este lunes, 28 de septiembre, sobre el cruce que hay entre el Gobierno Nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, y la Andi, gremio presidido por Bruce Mac Master.

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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