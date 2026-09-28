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Hay que defender independencia de gremios: SAC respaldó a Bruce Mac Master tras choque con Gobierno

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores (SAC), habló en la mañana de este lunes, 28 de septiembre, sobre el cruce que hay entre el Gobierno Nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, y la Andi, gremio presidido por Bruce Mac Master.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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