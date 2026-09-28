Escuela de Formación Deportiva del IDER llegará a Arroyo de Piedra

La actividad deportiva llegó a la Institución Educativa de Arroyo de Piedra, donde el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), a través de su programa de Escuelas de Formación Deportiva, acompañó la inauguración de los juegos intercursos con una jornada de recreación, aprendizaje y promoción de hábitos saludables.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el encuentro, instructores de los núcleos del IDER desarrollaron actividades recreodeportivas, especialmente con los estudiantes de primaria, e impartieron una clínica de iniciación en atletismo.

Asimismo, el equipo de Ciencias Aplicadas al Deporte compartió con padres de familia y docentes espacios de orientación sobre la importancia de la actividad física y la recreación desde la infancia para el desarrollo integral de niños y jóvenes.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la creación de un núcleo de iniciación y formación deportiva del IDER en Arroyo de Piedra, que permitirá a los niños y jóvenes de este corregimiento acceder a procesos deportivos sin tener que desplazarse hasta otros sectores de la ciudad.

La Institución Educativa de Arroyo de Piedra cuenta con más de 700 estudiantes, provenientes del corregimiento, de Arroyo de las Canoas y de la vereda de Púa, por lo que la llegada de este núcleo representa una nueva oportunidad para ampliar la práctica deportiva en la zona rural del Distrito.

Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER, continúa acercando sus programas a los barrios y corregimientos, para que más niños, niñas y jóvenes tengan espacios de formación, recreación y desarrollo a través del deporte.