Dos hermanos fueron condenados por asesinato de un hombre en Magangué, Bolívar

Los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con función de conocimiento condenara a los hermanos Duglas y Manuel José Maldonado Hoyos, responsables de asesinar a un hombre y herir a su animal de compañía.

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Según la investigación, el 13 de marzo de 2025 los ahora sentenciados causaron la muerte de un hombre quien les impidió ingresar a su casa para refugiarse, pues pocos minutos antes habrían cometido un hurto.

Los hechos investigados ocurrieron en una vivienda del barrio Costa Azul del municipio de Magangué (Bolívar).

La Fiscalía evidenció que los ahora condenados atacaron tanto al hombre como a su perro con armas cortopunzantes. La víctima, de 34 años, fue trasladada a un centro asistencial donde falleció por la gravedad de las lesiones.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron a los procesados en el barrio Baracoa cuando huían del lugar de los hechos. Un fiscal de la Seccional Bolívar imputó a Duglas Maldonado los delitos de homicidio y maltrato animal, ambas conductas agravadas.

Por esto fue condenado a 34 años de prisión. Manuel José Maldonado, por su parte, fue sentenciado a 33 años y 3 meses de cárcel por el punible de homicidio agravado.

Los dos fueron inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de las penas impuestas.