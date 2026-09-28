Mapa satelital busca establecer la magnitud del incendio en Iguaque

Un equipo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos realizó un seguimiento satelital al incendio forestal registrado entre Villa de Leyva, Chíquiza y el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. El trabajo permitió elaborar una representación tridimensional del terreno y de las zonas en las que fueron detectadas señales térmicas asociadas al incendio.

Nicolás Arrázola, docente del programa de Ingeniería Civil de la institución, explicó que para desarrollar la animación utilizaron información registrada por satélites de la NASA. A partir de las detecciones térmicas y de los cambios registrados durante diferentes días, el equipo construyó una representación sobre el relieve de la zona para visualizar la distribución del incendio.

Arrázola explicó que este tipo de herramientas también puede utilizarse para analizar diferentes fenómenos en el territorio. Según el docente, los sistemas de información geográfica permiten trabajar con datos abiertos y construir bases de información a escala global, nacional, departamental, municipal y local para apoyar los procesos de análisis.

El trabajo académico podría aportar información a las autoridades ambientales que adelantan la evaluación del incendio y la planeación de las acciones de recuperación.