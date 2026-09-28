Más de 50 barrios de Tunja tendrán suspensión de agua

La empresa Veolia Aguas de Tunja adelantará la intervención técnica en la tubería principal ubicada bajo la proyección de la Avenida Juan José Rondón / Foto: Prensa Veolia.

Al menos 50 barrios del norte de Tunja tendrán una suspensión del servicio de agua este martes 29 de septiembre. La interrupción está programada entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche y afectará el suministro mientras se adelantan trabajos de mantenimiento en la red matriz del acueducto que abastece esta zona de la capital boyacense.

La empresa Veolia informó que las labores hacen parte de trabajos de mantenimiento sobre la infraestructura principal del sistema de acueducto. Por la naturaleza de las intervenciones, los usuarios ubicados en los sectores incluidos dentro del área de afectación deberán prever la suspensión durante la jornada anunciada.

La interrupción se convierte en una medida de servicio que afectará a residentes de diferentes sectores del norte de la ciudad durante buena parte del día. El anuncio fue presentado en el noticiero como información de servicio para que los usuarios puedan tomar las previsiones correspondientes antes del inicio de los trabajos.