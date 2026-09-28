En El Carmen de Bolívar sicarios mataron a hombre con 21 anotaciones judiciales

Un nuevo hecho de violencia sacudió a El Carmen de Bolívar durante la noche del domingo 27 de septiembre. Un hombre de 30 años murió luego de ser atacado con arma de fuego en el barrio El Minuto, tercera etapa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fue identificada como Luis Eduardo Martínez Martínez, quien, de acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, se encontraba en la zona posterior de su vivienda cuando fue abordado por dos hombres.

Uno de los sujetos se aproximó hasta donde estaba Martínez Martínez y le disparó en varias ocasiones. Tras el ataque, el hombre quedó gravemente herido y fue trasladado hasta el Hospital Local de El Carmen de Bolívar.

Aunque recibió atención médica, las lesiones provocadas por los proyectiles terminaron causándole la muerte.

Martínez Martínez se dedicaba al reciclaje, según manifestaron personas que lo conocían. Luego de confirmarse su muerte, integrantes de la Policía Judicial realizaron las diligencias de inspección técnica al cadáver y recopilaron elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del homicidio.

En cuanto a sus antecedentes, el sistema SPOA registra 21 anotaciones judiciales a nombre de la víctima. De acuerdo con el reporte oficial, 20 están relacionadas con el delito de estupefacientes y una con hurto.