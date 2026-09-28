DATT implementa cambios viales por obras en Tercera Avenida de Manga

Con motivo de las obras de intervención que se adelantan en la Tercera Avenida de Manga por parte de la Alcaldía de Cartagena, se implementa un ajuste temporal en las rutas de circulación vehicular, con el propósito de facilitar el desarrollo de los trabajos y mantener condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial en la zona.

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De acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito establecido por el Departamento Administrativo de Transito - DATT para la intervención, los conductores deberán atender la señalización instalada y seguir las indicaciones dispuestas en los diferentes puntos del sector.

Rutas habilitadas

Sentido Pie de La Popa → Manga

Los conductores que se movilicen desde Pie de La Popa hacia Manga (Calle 28 entre las Cras 22 y 24) deberán continuar por la Carrera 22 hasta llegar a la Calle Real de Manga.

Posteriormente, deberán girar a la izquierda para incorporarse a la Avenida Jiménez y continuar su recorrido.

Sentido Sociedad Portuaria → Manga

Los vehículos que se movilicen desde el sector de Sociedad Portuaria hacia Manga podrán ingresar por la Cuarta Avenida con normalidad.

Como alternativa, los conductores también podrán realizar un giro a la izquierda por la Carrera 24 para continuar su recorrido.

La Administración Distrital hace un llamado a los usuarios de la vía a respetar la señalización vial, reducir la velocidad y conducir con precaución mientras se desarrollan las obras.

El ajuste de circulación se mantendrá durante el periodo de intervención en la Tercera Avenida de Manga, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y atender las instrucciones del personal encargado de regular el tránsito en la zona.