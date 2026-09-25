Los Secretos de Miguel Ángel: así es recorrer la réplica de la Capilla Sixtina en Cali - Foto: Marcela David (@marceladavid_)

Más de 200 réplicas de las obras de Miguel Ángel hacen parte de ‘Los Secretos de Miguel Ángel’, una exposición que llegó por primera vez a Cali y que permanecerá hasta el 25 de octubre de 2026.

El recorrido permite conocer diferentes etapas de la vida y obra del artista italiano a través de varios espacios acompañados por guías especializados en historia. La propuesta incluye reproducciones de algunas de sus esculturas más reconocidas y una recreación de la Capilla Sixtina.

Entre las piezas que hacen parte de la exposición está una reproducción del David de siete metros, a tamaño original. La escultura se encuentra en la plazoleta de comidas de Chipichape, donde también se realizan charlas sobre la obra en diferentes momentos del día.

El recorrido incluye además representaciones de La Piedad y El Moisés, mientras que otras obras están reproducidas en lienzos de entre tres y cuatro metros.

Uno de los espacios principales es la reproducción de la Capilla Sixtina, realizada a la mitad de su tamaño original. Allí se pueden observar las representaciones de las pinturas que Miguel Ángel realizó en el techo y en el muro del altar, incluido El Juicio Final.

Rodrigo Cabral, artista plástico vinculado a la exposición, explicó que el montaje busca también contar los detalles que rodearon la creación de las obras y algunos aspectos de la vida del artista que no siempre hacen parte de las referencias más conocidas sobre Miguel Ángel.

Uno de los ejemplos está relacionado con el trabajo en la Capilla Sixtina. Según explicó Cabral durante el recorrido, Miguel Ángel tardó cuatro años en pintar el techo y seis años en realizar El Juicio Final. En total, fueron diez años de trabajo dentro de la capilla.

Réplica de la Capilla Sixtina en Cali - Foto: Marcela David (@marceladavid_) Ampliar Réplica de la Capilla Sixtina en Cali - Foto: Marcela David (@marceladavid_) Cerrar

La exposición también aborda la relación del artista con el papa Julio II y el hecho de que Miguel Ángel se consideraba principalmente escultor. Estos elementos hacen parte de las explicaciones que reciben los visitantes durante el recorrido.

Los Secretos de Miguel Ángel permanecerá en Chipichape hasta el 25 de octubre de 2026, con un recorrido centrado en reproducciones de las obras del artista y en el contexto histórico en el que fueron creadas.