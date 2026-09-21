Honda implementa racionamiento de agua en medio de temperaturas de hasta 43 grados

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, indicó que en su municipio empezará a implementarse racionamiento nocturno de agua potable debido a la considerable disminución del caudal en la quebrada Padilla, que abastece al acueducto local.

La medida se implementará a partir de este lunes 21 de septiembre, luego de que entre el pasado jueves y viernes se presentara una disminución repentina y drástica del caudal.

“Tuvimos que citar a un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y tomar la determinación de hacer los racionamientos y sacar un comunicado prohibiendo el lavado de carros, principalmente. También estamos evaluando incluir el riego de plantas en las prohibiciones”, detalló el alcalde.

La suspensión del servicio funcionará de 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente. Cada día, la empresa de servicios públicos Cordilleras SAS publicará los sectores que tendrán restricción durante cada noche.

Para este lunes y madrugada del martes aplicará en los sectores de los barrios Galán, Bartolomé, Rotario, Santa Helena, La Felicidad, Caballero y Góngora, La Esmeralda, La Habana, La Pedregoza y Bosques de La Habana.

“En las últimas semanas hemos estado por encima de los 43 grados de temperatura. Eso está generando una afectación bastante fuerte en nuestro territorio”, detalló Rondón.

Por tanto, el mandatario advirtió que el racionamiento también podría implementarse en horario diurno, de continuar disminuyendo los niveles de la quebrada Padilla, lo que genera preocupación entre las comunidades de Honda, uno de los municipios más turísticos del Tolima.

“El racionamiento iría de manera indefinida hasta tanto mejoren los caudales en la bocatoma. Además, estamos adelantando una revisión. Nos pasaron información de que existen captaciones ilegales aguas arriba de la bocatoma. Con Cortolima vamos a adelantar las revisiones correspondientes”, señaló.