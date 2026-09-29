El próximo viernes 16 de octubre de 2026, la Institución Educativa Mercedes Ábrego será escenario de la I Cumbre Distrital y Departamental de Gestores Culturales y Colectivos Juveniles de Comunicación – Soy Voz, Soy Cultura 2026, una iniciativa liderada por la Fundación Albenco, en alianza con Fundación Soy Voz Soy Cultura y con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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Esta edición cuenta además con la alianza estratégica de la Cámara de Comercio de Cartagena, la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, la Universidad de San Buenaventura, TRASO Colectivo de Transformación Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Gobernación de Bolívar a través del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), instituciones que se suman a este espacio de encuentro, formación y participación juvenil.

Durante la mañana, de 8:00 a. m. a 12:00 m., se desarrollarán mesas de trabajo para escuchar las experiencias de los jóvenes, identificar necesidades y construir propuestas frente a los desafíos y oportunidades del sector cultural y creativo.

Los resultados serán sistematizados en un documento de incidencia dirigido al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y a la Presidencia de la República, como aporte a la conversación sobre políticas públicas para las juventudes.

En la jornada de la tarde, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., se desarrollará un espacio académico sobre emprendimiento cultural, formalización empresarial y oportunidades para transformar talentos e iniciativas en proyectos y empresas sostenibles.

“Desde la Fundación Albenco creemos que las juventudes deben ser protagonistas de las conversaciones y decisiones que contribuyen a transformar sus territorios. Soy Voz, Soy Cultura 2026 nace para escuchar sus experiencias, reconocer sus capacidades y convertir sus ideas en propuestas que aporten a la construcción de políticas públicas y nuevas oportunidades desde la cultura y la comunicación. Esta Cumbre es una invitación a conectar talentos, iniciativas y organizaciones para construir colectivamente un futuro en el que la cultura sea también una herramienta de participación, desarrollo y transformación social”, dijo Madelin Hernández.

La participación estará abierta a jóvenes, gestores culturales, colectivos y personas interesadas en aportar a esta conversación desde la cultura y la comunicación.

Inscríbete aquí: https://forms.gle/4AvF5q2uLVtJsiCR7