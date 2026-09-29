Un capturado dejó violenta riña a machete en Arjona, Bolívar

Lo que comenzó como una fuerte discusión terminó a los ‘machetazos’. Una riña registrada en el barrio La María del municipio de Arjona, dejó a un hombre de 36 años lesionado y a otro tras las rejas, señalado de haberlo atacado con un arma blanca.

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De acuerdo con la información conocida, uniformados de la Policía Nacional adelantaban labores de patrullaje, registro y control cuando recibieron una alerta a través de la PDA sobre dos ciudadanos que protagonizaban una pelea en el sector.

Los policías se desplazaron inmediatamente hasta el lugar indicado para verificar lo que estaba ocurriendo y controlar la situación antes de que tuviera consecuencias mayores.

Al llegar, miembros de la comunidad señalaron a alias ‘Alejo’, de 26 años y oriundo de Cartagena, como el presunto responsable de agredir al otro hombre con un machete.

La víctima, de 36 años, presentó una herida en la cabeza y otra en la mano derecha, lesiones que, según el reporte preliminar, habrían sido ocasionadas durante la confrontación.

Ante el señalamiento y las circunstancias encontradas en el lugar, los uniformados procedieron a capturar al joven y le dieron a conocer sus derechos como persona capturada.

Posteriormente, alias ‘Alejo’ fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización y determinar su responsabilidad en los hechos.

“Reiteramos el llamado a los ciudadanos para que las diferencias se solucionen mediante el diálogo y no a través de la violencia. Una riña puede terminar en lesiones graves o incluso cobrar una vida”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.