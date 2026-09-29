Madre e hijas presuntamente fueron desalojadas de velero en bahía de Cartagena: habló la Armada

A través de redes sociales se conoció la denuncia realizada por la ciudadana Catalina Tavera Velásquez, quien aseguró que unidades de Guardacostas de la Armada de Colombia, accedieron a su velero de nombre Océano el pasado 22 de septiembre, mientras se encontraba fondeado en Manga, frente al Club Náutico de Cartagena.

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El procedimiento, señala la madre, dejó sin hogar a dos niñas menores de edad y cuatro mascotas. Pese a que se habían presentado recursos jurídicos, se causó una afectación importante para ella y su familia, expresa.

¿Qué dijo la Armada de Colombia?

La institución reconoció que efectivamente sí se realizó un procedimiento en la cita embarcación, y que fueron detectadas novedades asociadas con la identificación del vehículo, motivo por el cual se procedió a su inmovilización, mientras las autoridades competentes adelantan las actuaciones administrativas y legales encaminadas a establecer plenamente su identificación, procedencia y situación jurídica.

Señala la Armada que esta medida fue adoptada con fundamento en el literal q) del artículo 12 de la Resolución No. 0520 del 10 de diciembre de 1999, que contempla como causal de inmovilización que una nave no cuente con la correspondiente marca de identificación, de conformidad con la normativa marítima vigente.

“En el marco de estas actuaciones, la Capitanía de Puerto de Cartagena puso los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente, con el fin de que se adelanten las acciones correspondientes, de acuerdo con sus competencias legales”.