Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Cartagena, juntos por las mejores Fiestas de Independencia

Las Fiestas de Independencia de Cartagena comienzan a escribir una nueva historia. La Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena anunciaron una alianza institucional para que, por primera vez, las expresiones culturales de los municipios del departamento tengan una presencia activa y especial en la gran celebración de las festividades novembrinas de la capital.

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La iniciativa, que lleva como mensaje “Cartagena es Bolívar, la fiesta que nos une”, permitirá que más de 400 artistas bolivarenses lleguen a Cartagena durante las fiestas para compartir con cartageneros y visitantes los sonidos, danzas, tradiciones y manifestaciones culturales que mantienen viva la identidad de los territorios.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que esta decisión representa una nueva forma de fortalecer los vínculos entre Cartagena y los 45 municipios del departamento.

“Cartagena y Bolívar tienen una historia en común y hoy estamos tomando una decisión para celebrarla juntos. La Gobernación de Bolívar se vincula a las Fiestas de Independencia de Cartagena”.

El mandatario señaló que la unión de Bolívar no solamente se construye desde las obras y los proyectos para los territorios, sino también desde la cultura y las tradiciones.

“Durante mucho tiempo hemos dicho que queremos unir a Bolívar de norte a sur. Esa unión también se construye desde la cultura”.

Un pregón para una fiesta que une a todo Bolívar

Durante el acto de presentación, el pregonero de las Fiestas de Independencia invitó a los presentes a disfrutar y vivir con orgullo las nuevas fiestas novembrinas, destacando la participación de la Gobernación y el encuentro cultural entre Cartagena y los municipios.

En su proclama, exaltó la historia y las tradiciones que hacen parte de la identidad del territorio. “En la proclama se rinde homenaje a nuestra historia, se exaltan nuestras tradiciones y celebra la identidad que nos une. La gran fiesta que nos une. Desde el corazón de Bolívar venimos a decir presente en esta gran fiesta que nos pertenece, que nos identifica y que nos une. Porque Cartagena es Bolívar y Bolívar es Cartagena. Que suenen los tambores, que se levanten las banderas, que viva nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Cartagena es Bolívar, la fiesta que nos une”.

El mensaje estuvo acompañado por la presentación de actores festivos con sus interpretaciones musicales y la participación de los Lanceros de las festividades, en una jornada que sirvió como antesala a lo que se vivirá durante noviembre.

Los municipios llegan a las calles de Cartagena

La diversidad cultural de Bolívar ya comenzó a sentirse en Cartagena.

Desde Talaigua Nuevo llegaron Las Farotas, una de las manifestaciones tradicionales más reconocidas del departamento.

De Cicuco participaron Los Enanos de Cicuco, llevando hasta la capital una expresión propia de sus festividades.

Y desde Mahates llegó el Son de Negro, con sus tambores, danzas y tradición.

Estas expresiones serán parte de una programación que durante noviembre reunirá a más de 400 artistas, entre gaiteros, tamboreros, danzantes y portadores de tradiciones provenientes de diferentes municipios de Bolívar.

Cartagena abre sus calles a todo Bolívar

La apuesta de la Gobernación busca que los artistas de los municipios encuentren en Cartagena un escenario para mostrar su talento, pero también que los habitantes de la ciudad y los visitantes puedan conocer la riqueza cultural que existe más allá de la capital.

“Se construye cuando un artista de Talaigua, de Mahates o de Cicuco llega a Cartagena y encuentra aquí un público que lo recibe y, sobre todo, que reconoce su talento”, manifestó Arana.

El gobernador también dirigió un mensaje a los artistas que harán parte de las festividades. “Ustedes han mantenido viva nuestra cultura con trabajo, con disciplina, pero sobre todo con orgullo”.

La iniciativa tiene además una mirada hacia las nuevas generaciones, con el propósito de que niños y jóvenes conozcan estas expresiones culturales y comprendan que las tradiciones de Bolívar no son solamente parte del pasado, sino que tienen futuro.

El impacto económico de las fiestas

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de esta unión entre la ciudad y el departamento, así como el impacto que tendrán las Fiestas de Independencia en la economía de Cartagena.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, las festividades podrían generar un impacto financiero cercano a 400 mil millones de pesos, movilizando diferentes sectores de la economía local durante la temporada de noviembre.

“Estamos seguros de que este año, junto al gobernador Yamil, vamos a ofrecer las mejores fiestas novembrinas de la historia”, expresó el alcalde de Cartagena.

La gran fiesta que nos une

Las Fiestas de Independencia de Cartagena se acercan y hoy comienza a descubrirse la manera en la que Bolívar se sumará a esta gran celebración.

La articulación entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, lideradas por Yamil Arana Padauí y Dumek Turbay Paz, respectivamente, busca fortalecer la cultura, promover el talento de los municipios y estrechar los vínculos entre Cartagena y los territorios.

La invitación es para que cartageneros y bolivarenses salgan a las calles durante noviembre, reciban a los artistas de los municipios y disfruten una celebración que llevará los sonidos y las tradiciones de todo el departamento hasta la capital.