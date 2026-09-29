Coronel Juan Pablo Ruiz asumió como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena

Cartagena tiene una nueva voz al frente de la seguridad y la convivencia.

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez llegó a la ciudad para asumir el comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, desde su nombramiento el 26 de agosto, a pesar de no estar presente en la ciudad por sus estudios académicos con motivo de su ascenso al grado de Brigadier General, comenzó a conocer de primera mano las capacidades, necesidades y desafíos de una jurisdicción que comprende Cartagena y los municipios de Turbaco, Turbana, Santa Rosa, Clemencia y Santa Catalina.

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Su llegada no es la de un comandante que comienza a conocer la Policía. Es la de un oficial con más de 30 años de trayectoria institucional, buena parte de ella vinculada a uno de los campos estratégicos de la seguridad: la inteligencia policial.

El coronel Ruiz Rodríguez es oriundo de El Espinal, Tolima; es administrador policial, especialista en seguridad y cuenta con formación complementaria en investigación criminal, inteligencia, seguridad y convivencia ciudadana.

Su carrera lo ha llevado por diferentes regiones y responsabilidades dentro de la institución. Ha prestado sus servicios en la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Protección y Servicios Especiales y en diferentes departamentos de Policía, entre ellos Meta, Quindío, Bolívar, Boyacá, Magdalena, Cundinamarca, Cauca y Huila.

También representó a la Policía Nacional como agregado de Policía en México y estuvo al frente de la Policía Metropolitana de Pereira, experiencia que antecede su llegada a Cartagena.

Su trayectoria incluye responsabilidades en diferentes seccionales y regionales de inteligencia, así como comandancias que le han permitido conocer desde distintos escenarios las dinámicas de seguridad del país, conocimiento que hoy, pone al servicio de Cartagena.

UNA CIUDAD ESTRATÉGICA

La designación del coronel Ruiz Rodríguez se produce en medio de la renovación de los mandos de la Policía Nacional y de los lineamientos definidos para la nueva etapa de la institución, orientados al fortalecimiento de las capacidades policiales, la prevención del delito, la lucha contra las estructuras criminales, el trabajo articulado con las autoridades y el bienestar integral de los uniformados, y en este sentido Cartagena ocupa un lugar estratégico para la nación.

Como uno de los principales destinos turísticos del país, ciudad portuaria, histórica y de permanente llegada de visitantes nacionales e internacionales, sus desafíos de seguridad exigen una Policía con capacidad de anticipación, reacción y coordinación.

Por eso, la experiencia en inteligencia del nuevo comandante será uno de los pilares para orientar las decisiones operativas y preventivas de la Policía Metropolitana en la ciudad heroica.

En la perfectiva de liderazgo del coronel Ruiz Rodríguez, la seguridad no se construye únicamente con operaciones y capturas, también se construye mirando a los ojos al ciudadano, escuchando y entendiendo las problemáticas sociales que se viven en cada territorio.

Porque la seguridad se combate con inteligencia, se construye con resultados y se sostiene con confianza.

UN COMANDANTE QUE HABLA DE PERSONAS

Durante su primer recorrido por la ciudad, el nuevo comandante no se quedó únicamente en los despachos.

Después de reunirse con los oficiales responsables de las diferentes especialidades y grupos del servicio de Policía, salió a las calles; saludó a ciudadanos, recorrió sectores de la ciudad y acompañó a los hombres y mujeres policías que, durante el día y la noche, permanecen en las calles de Cartagena.

Ese primer gesto resume una de las características que quiere imprimirle a su comando: la seguridad debe estar acompañada de humanidad, el ciudadano debe sentirse protegido, escuchado y respetado. Y el policía debe sentirse, respaldado, dignificado y motivado.

El nuevo comandante llega así a Cartagena: con la experiencia de la inteligencia, el conocimiento de diferentes territorios y el propósito de convertir esa experiencia en resultados.

En su hoja de vida reposan 75 condecoraciones y 144 felicitaciones, reconocimientos acumulados durante sus años de servicio a la institución y al país.

Ahora, su experiencia tiene un nuevo escenario, Cartagena, una ciudad que exige anticiparse al delito, proteger a sus ciudadanos y visitantes, enfrentar las estructuras criminales y fortalecer la convivencia.