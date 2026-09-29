Cartagena Caribe Cake 2026 de Fenalco reportó ventas superiores a $68 millones

Con una apuesta por la dinamización económica de emprendimientos y empresas vinculadas al sector de la repostería, panadería y pastelería, Fenalco Bolívar realizó la primera edición de Cartagena Caribe Cake, una feria que durante tres días reunió a 25 expositores del sector, generando ventas por $68.928.500 de acuerdo a lo reportado por los participantes.

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El evento, desarrollado del 11 al 13 de septiembre en el Centro Comercial Caribe Plaza, se consolidó como un espacio comercial y de conexión para emprendedores participantes, permitiéndoles acercarse a nuevos clientes y fortalecer la visibilidad de sus productos y servicios.

En total, los expositores reportaron 9.340 visitantes en los stands. La jornada de apertura registró ventas de $20.847.500, mientras que el sábado alcanzó $23.957.000 y el domingo $24.124.000, evidenciando el movimiento comercial generado durante la feria.

Cartagena Caribe Cake es parte de las apuestas de Fenalco Bolívar que buscan fortalecer el tejido empresarial y generar espacios de comercialización y nuevas oportunidades para los emprendedores de la ciudad.

La feria permitió acercar a los emprendimientos a nuevos clientes y facilitar la promoción de sus productos en un escenario comercial pensado para favorecer la conexión directa con los consumidores.

Además de la oferta comercial, Cartagena Caribe Cake contó con una agenda de actividades y experiencias para los asistentes.

Se realizaron talleres teórico-demostrativos a cargo de Pallomaro y Harina 3 Castillos; una charla motivacional con Elin Contreras; un taller de mangas pasteleras y decoración, a cargo de Unitecar; y un taller de decoración en fondant, dirigido por Dina Junieles.

Centro Comercial Caribe Plaza, Afinia, Pallomaro, Harina 3 Castillos y la Cámara de Comercio de Cartagena acompañaron como aliados el desarrollo de esta primera edición, contribuyendo a fortalecer la programación y la experiencia de los visitantes.

“Esta primera edición nos confirma la importancia de seguir generando espacios que conecten a los empresarios con el mercado, impulsen sus ventas y contribuyan a la dinamización de la economía local. Para Fenalco Bolívar es una apuesta por nuestros emprendedores y por el fortalecimiento de sus negocios”, señaló Mónica Fadul Rosa directora ejecutiva de Fenalco Bolívar.

Con esta edición de Cartagena Caribe Cake, Fenalco Bolívar reafirma su compromiso de acompañar a los emprendimientos y empresas vinculadas al sector, mediante iniciativas que integren comercialización, formación, relacionamiento, generación de oportunidades y conexión con nuevos públicos.

Cartagena Caribe Cake 2026 fue una celebración del talento, la creatividad y el emprendimiento alrededor de la gastronomía dulce, dejando resultados comerciales y experiencias que fortalecen la dinámica de este sector en Cartagena.