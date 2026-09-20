Villa de Leyva será punto de encuentro para el cine, la cultura y el aprendizaje

Villa de Leyva será el punto de encuentro para el cine colombiano y las nuevas narrativas audiovisuales del 23 al 26 de septiembre. Se trata del Festival Villa del Cine, que abre su edición número doce con una programación pensada alrededor del tema “Caminos del Tiempo”.

Este año, la invitación es a poder recorrer el cine desde la memoria, los ciclos de la naturaleza y el territorio pues, “Caminos del Tiempo” busca “poner en diálogo las experiencias de generaciones pasadas, presentes y futuras.” El festival se inspira en las raíces del territorio y en el calendario muisca, y propone entonces un encuentro entre el cine contemporáneo y las formas ancestrales de comprender el mundo.

¿Qué heredamos? , ¿Qué vivimos en el presente? y ¿Qué le dejaremos a las próximas generaciones?, serán preguntas en constante reflexión durante el festival.





Durante cuatro días, se proyectarán más de 90 obras nacionales e internacionales en algunos de los espacios más representativos de Villa de Leyva como la Galería Pérez Rojas, el Auditorio del Hotel Mesón de los Virreyes y el Museo Antonio Nariño. Las emblemáticas calles empedradas de Villa de Leyva y su Plaza Mayor, reconocida cómo la plaza colonial más grande de Colombia, también serán protagonistas en la programación del festival.

¿Qué obras se van a proyectar?

La Selección Oficial del festival estará integrada por 68 obras en competencia, distribuidas en 14 categorías. Corto Apasionado, Corto Escolar y Ópera Prima son algunas de estas. Adicionalmente, 22 obras más estarán incluidas en la Selección Oficial No competitiva.

El director del festival, Julian Díaz compartió que este año se le dio prioridad a obras que tuvieran una voz propia, que fueran honestas y que lograran transmitir la sensación de que su historia tenía que ser contada específicamente por su autor.

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Resaltó también que las obras escogidas no sólo denotan excelencia técnica, quizás, de manera más interesante, fueron escogidas por la necesidad de contar que transmitían, por la autenticidad en su mirada del mundo y el riesgo que asumieron al atreverse con propuestas diferentes.

Siguiendo con la línea temática del festival, Díaz menciona que

“buscamos películas que nos hicieran descubrir una forma diferente de mirar un territorio, una experiencia, una memoria o una emoción.

Con todo, el director asegura además que se trata de una programación de obras diversa, ideal para diferentes generaciones, comunidades y contextos que podrán explorar puntos en común en el Festival Villa del Cine.

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El público podrá encontrar obras de una gran variedad de géneros, y sus directores emergentes y consolidados competirán por llevarse a Tunjo, la estatuilla elaborada por maestros orfebres de Ráquira que el festival otorga a los ganadores.





Una programación que va más allá del cine

El festival tendrá una ceremonia inaugural con un acto simbólico. Se trata de un “ritual especial”, inspirado en la tradición y cosmovisión Muisca para dar apertura y conectar la celebración del festival y del cine con el territorio y sus raíces. El acto contará con la presentación musical del artista boyacense León Quintero, que propondrá un encuentro entre la música y el cine. La proyección de un cortometraje, un videoclip y una película también lo acompañarán en la bienvenida al festival.

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Más allá de la proyección de las obras seleccionadas, el festival ofrecerá una experiencia amplia para los asistentes. Durante cuatro días, Villa de Leyva será el punto de encuentro para el aprendizaje y la cultura pues, el festival busca poder impulsar una agenda académica cómo componente central en esta edición. Así las cosas, habrá talleres, paneles, clases, encuentros con directores y artistas, actividades infantiles, experiencias de realidad virtual, tributos al cine colombiano y espacios de conversación alrededor de las películas y sus procesos creativos con invitados nacionales e internacionales.

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Con todo, el Festival Villa del Cine reafirma su apuesta por seguir propiciando un espacio de encuentro entre el cine, los territorios, las comunidades y las distintas generaciones de creadores y espectadores. “Caminos del Tiempo” extiende entonces una invitación, del 23 al 26 de septiembre, a todos aquellos que quieran “descubrir historias, recorrer otras miradas sobre Colombia y encontrarse con el cine en los escenarios patrimoniales más emblemáticos del país.”