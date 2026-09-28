En Cartagena policía materializó 48 capturas e incautó ocho armas de fuego ilegales

En desarrollo de los diferentes operativos desplegados para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, la Policía Nacional en Cartagena, logró durante el fin de semana la captura de 48 personas por diferentes delitos, de las cuales 45 fueron en flagrancia y 3 mediante orden judicial.

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Entre los capturados se encuentran 11 personas por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, 16 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 7 por hurto, 6 por lesiones personales y 3 por violencia intrafamiliar.

Durante las intervenciones policiales, se incautaron ocho armas de fuego, entre ellas armas artesanales, un arma de fuego industrial y un arma de letalidad reducida modificada. Asimismo, fueron incautados 14 cartuchos de diferentes calibres y 100 armas cortopunzantes, y más de 1.389 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

También, se impusieron 359 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, encontrando como más acciones más recurrentes: portar armas o elementos cortantes, portar sustancias prohibidas en espacio público con e irrespetar a las autoridades de Policía.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, en nuestros sitios turísticos, algo que es fundamental en nuestro trabajo cotidiano. Por eso reiteramos que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para seguir sacando de las calles a todos los actores que afectan la seguridad”, aseguró el señor coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.