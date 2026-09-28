Basuras llegan al mar en Santa Marta luego de ser arrastradas por las lluvias. Foto: Captura de video de Bomberos Santa Marta.

Santa Marta

Nuevamente las lluvias que cayeron durante el fin de semana en Santa Marta, volvieron a dejar en evidencia una problemática ambiental que se repite cada vez que se presentan fuertes precipitaciones, la cantidad de residuos sólidos que son arrastradas por el río Manzanares y los canales hasta la bahía de Santa Marta.

Según el reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo, la intensidad de las lluvias estuvo marcada por la cantidad de agua registrada en un periodo corto. En dos horas llovió 36,2 milímetros de agua por metro cuadrado. Esto generó que los residuos acumulados en ríos y canales llegaran de manera directa al mar.

Además de las viviendas afectadas que según el reporte oficial es de siete totalmente destruidas y otras 29 registraron pérdida de enseres, se suma la contaminación que se genera en la bahía de Santa Marta, la cual recibe toneladas de residuos cuando llueve.