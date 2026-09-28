Nueve capturados y más de 600 gramos de droga incautados en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena reportó la captura de nueve personas durante operativos contra el tráfico local de estupefacientes realizados en las últimas 24 horas en diferentes sectores de Cartagena y el municipio de Santa Catalina.

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De acuerdo con la institución, durante los procedimientos fueron incautados más de 600 gramos de sustancias como marihuana, cocaína, base de coca, bazuco y tusi. Las capturas se realizaron mediante actividades de registro, control y vigilancia.

Entre los procedimientos reportados se encuentra la captura de un hombre conocido como “Harry”, en el barrio La María, a quien le fueron encontrados más de 100 gramos de marihuana. En José Antonio Galán fue detenido otro presunto expendedor, identificado como “Luis”, con una cantidad similar de esta sustancia.

En el barrio Fredonia, las autoridades capturaron a un hombre conocido como “Jorge”, quien portaba 100 gramos de bazuco. Mientras tanto, en el Centro Histórico, específicamente en el sector San Diego, tres procedimientos permitieron la captura de “Carlos”, “José” y “Jhon”, a quienes les fueron incautados 55 gramos de cocaína y cinco gramos de tusi.

La Policía indicó que, en total, fueron nueve los capturados durante las intervenciones, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con las sustancias incautadas. Será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica.

Según el teniente coronel Stiven Alejandro Salgado Cárdenas, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cartagena, en lo corrido de 2026 han sido capturadas 2.196 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 843 kilogramos de sustancias ilícitas.

Las autoridades señalaron que continuarán con los operativos de control en distintos sectores de Cartagena para combatir la comercialización y distribución local de drogas.