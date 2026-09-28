La Policía impuso 152 comparendos a ciudadanos que estaban armados en las calles de Ibagué

Ibagué

El coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró en diálogo con Caracol Radio que durante el fin de semana en los operativos realizados se logró la captura de seis personas, cinco de ellas en flagrancia.

“En el desarrollo de las diversas actividades realizadas durante el fin de semana en la ciudad, que permitió la captura de 6 personas de las cuales 5 en flagrancia y 1 por orden judicial, por delitos como hurto, tráfico o porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar”, dijo el coronel, Edgar López.

Según las cifras reveladas por parte de la Policía Metropolitana de Ibagué, durante el fin de semana se adelantaron 538 planes de seguridad en prevención del delito y control de personas.

“En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ley 1801 de 2016, se impusieron 247 órdenes de comparendo. De estas, 152 por portar armas blancas, 29 por consumir o portar estupefacientes, 26 por riñas y 12 por incumplir o desobedecer la orden de policía”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: en la línea de emergencias 123 se atendieron 1.293 llamadas, entre las que se destacaron 97 reportes por riña y un caso de violencia intrafamiliar.

“Seguiremos presentes en cada barrio, comuna y sector de la ciudad, actuando con determinación contra el delito y fortaleciendo la convivencia ciudadana, porque la seguridad de los ibaguereños es una responsabilidad compartida que no admite descanso”, puntualizó el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.