Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 sep 2026 Actualizado 12:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Reportan largas filas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Al parecer se registran contratiempos en la zona de registro.

Largas filas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Largas filas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Largas filas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Usuarios denunciaron en la mañana de este lunes 28 de septiembre que se registran largas filas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Al parecer, la situación obedece a lentitud de atención en la zona de registros de los viajeros.

Al ser consultada, la Aerocivil informó que la situación fue superada tras la salida de los primeros vuelos de la mañana.

El hecho se registra en medio de permanentes cuestionamientos por el estado de la infraestructura y condiciones del sistema de refrigeración.

Como parte de una solución, el Distrito de Barranquilla solicitó formalmente al Gobierno la operación del lado tierra de la terminal.

Para ello, el Concejo de la ciudad aprobó en primer debate 40 mil millones de pesos que serían destinados a mejorar las condiciones del aeropuerto.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado