Reportan largas filas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Usuarios denunciaron en la mañana de este lunes 28 de septiembre que se registran largas filas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Al parecer, la situación obedece a lentitud de atención en la zona de registros de los viajeros.

Al ser consultada, la Aerocivil informó que la situación fue superada tras la salida de los primeros vuelos de la mañana.

El hecho se registra en medio de permanentes cuestionamientos por el estado de la infraestructura y condiciones del sistema de refrigeración.

Como parte de una solución, el Distrito de Barranquilla solicitó formalmente al Gobierno la operación del lado tierra de la terminal.

Para ello, el Concejo de la ciudad aprobó en primer debate 40 mil millones de pesos que serían destinados a mejorar las condiciones del aeropuerto.