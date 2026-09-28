EMCALI renovará su maquinaria para mejorar su atención ante emergencias

Foto: EMCALI frente a la atención de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto del 2026

EMCALI inició el proceso para renovar parte de su parque automotor con la incorporación de 112 vehículos y equipos especializados, mediante una inversión de $49.995 millones.

La nueva flota estará conformada por maquinaria, vehículos pesados, carrotanques y otros equipos destinados a las labores operativas de la empresa. La adquisición se hará de manera progresiva, teniendo en cuenta los tiempos de fabricación, importación, matrícula, adecuación y pruebas técnicas.

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Según la empresa, algunos de los equipos podrían comenzar a incorporarse en un plazo aproximado de 60 días, mientras que otros procesos podrían extenderse hasta 14 meses.

La renovación toma relevancia después de la emergencia registrada en Cali el pasado 10 de agosto, cuando trabajadores y equipos de EMCALI participaron en la atención de las afectaciones, el apoyo a las labores de rescate y la remoción de escombros.

“Esta inversión no se trata solamente de renovar vehículos; se trata de fortalecer nuestra capacidad operativa para estar donde Cali nos necesite”, afirmó Roger Mina, gerente general de EMCALI.

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55 vehículos serán retirados

El proceso también contempla la salida de 55 vehículos que permanecen fuera de servicio y que, de acuerdo con EMCALI, ya cumplieron su vida útil. Para estos automotores se adelantará un proceso de desintegración física y administrativa.

Con la llegada de los nuevos equipos, la empresa busca fortalecer su capacidad para atender emergencias y prestar sus servicios en Cali y otros municipios donde tiene operación.

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Actualmente, EMCALI cuenta con 608 equipos activos y durante 2025 rehabilitó integralmente otros 35 vehículos como parte de su plan de recuperación.

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La compañía indicó que la incorporación de los nuevos vehículos se realizará de acuerdo con los cronogramas establecidos para cada línea de adquisición.