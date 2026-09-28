Operación Iron golpea al contrabando en Cali: hallan mercancía por más de $21 mil millones. Foto: Policía.

La Operación Iron continúa en el centro de Cali y ahora puso el foco en el contrabando. En nuevos procedimientos fueron aprehendidos productos de origen extranjero cuyo valor comercial supera los 21 mil millones de pesos.

“Los operativos fueron realizados por la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera en establecimientos y centros de acopio del centro de la ciudad”, confirmó el general Carlos Oviedo, comandante de la Regional No.4 de Policía.

Entre la mercancía encontrada hay calzado, confecciones, perfumería y cosméticos, además de juguetes, bolsos y relojes. Según las autoridades, estos productos no tenían la documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Uno de los hallazgos se produjo en un centro de acopio donde los uniformados encontraron una estructura con doble fondo y fachadas falsas. Allí estaba oculto un cargamento de calzado de procedencia extranjera.

La mercancía fue aprehendida durante los procedimientos y las autoridades avanzan en la verificación de su procedencia y de los responsables de su almacenamiento y comercialización.