Palmira reunió a más de 20.000 personas en su Media Maratón

Palmira vivió este domingo 27 de septiembre una jornada dedicada al atletismo con la realización de la Media Maratón Internacional Ciudad de Palmira 2026, competencia que reunió a más de 20.000 personas entre corredores aficionados, atletas de alto rendimiento, familias y participantes de diferentes regiones de Colombia y otros países.

Desde las primeras horas del día, las calles de la Villa de las Palmas recibieron a los participantes de las pruebas de 3K, 10K y 21K, quienes recorrieron diferentes sectores del municipio de acuerdo con los trazados establecidos por la organización. La carrera tuvo como componente especial, la recaudación de ayuda para los damnificados del terremoto del 10 de agosto.

La competencia contó con atletas provenientes de Kenia, Perú y Ecuador, además de representantes de distintos departamentos colombianos. En los 21 kilómetros, prueba principal de la jornada, el podio masculino estuvo encabezado por el keniano Samuel Komon Yeco, seguido por el peruano René Champi Huarca y el también keniano Joseph Kiprono.

En la rama femenina, la keniana Lilian Jelagat se quedó con el primer lugar. La segunda posición fue para Lina Maritza Pantoja, de Nariño, mientras que la vallecaucana Lineida Mateus terminó tercera.

Los 10 kilómetros también tuvieron presencia de corredores de diferentes ciudades. En la rama masculina, Mateo Usuga, de Popayán, consiguió el primer puesto, seguido por Miguel Cifuentes, de Armenia, y Carlos Daniel Gómez, de Cali.

Entre las mujeres, el triunfo fue para la vallecaucana Shellcy Sarmiento. El segundo lugar fue para María Fernanda Montoya, de Sevilla, y el tercero para Paula Camargo, de Boyacá.

La programación incluyó además categorías para participantes de diferentes edades y condiciones. En silla de ruedas, Wilmer Alley Pinzón, de Palmira, ocupó el primer lugar; Rubén Cuartas, de Tuluá, fue segundo, y Ramón Cardona, también de Palmira, terminó tercero.

En la categoría Máster A, el ganador fue el caleño Edwin Duque, seguido por Robert Telac, del Cauca, y Mauricio Sánchez, de Cali.

Además de las medallas y reconocimientos deportivos, la organización entregó premios económicos a los mejores resultados. En la categoría Élite, los tres primeros lugares recibieron siete millones, cuatro millones y tres millones de pesos, respectivamente. En Máster, los premios fueron de un millón y medio, 700.000 y 400.000 pesos.

La jornada también incluyó sorteos entre los participantes. Cuatro motocicletas fueron entregadas a Juan Carlos Fierro Arango, Luz Dary Cedeño Caicedo, Nicoll Barco Arce y Jenifer Torres Cardona, todos de Palmira. Las dos patinetas eléctricas fueron para María del Carmen Sosa, de Ecuador, y Gloria Marcela Parra, de Palmira, mientras que el automóvil sorteado quedó en manos de Juliet Viviana Portillo, también de Palmira.