Cali suma su tercer título consecutivo y se convierte en el más ganador de la Liga Femenina

El Deportivo Cali volvió a celebrar en el fútbol femenino colombiano. Las Verdiblancas se impusieron 4-2 ante Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay Femenina 2026 y aseguraron nuevamente el campeonato.

El resultado, sumado al triunfo conseguido en el partido de ida, dejó la serie con un marcador global de 7-4 a favor del conjunto azucarero, que confirmó su dominio en las últimas temporadas.

Bajo la dirección de Jhon Alber Ortíz, el Deportivo Cali consiguió así su tercer título consecutivo en la Liga Femenina, después de los campeonatos conquistados en las dos ediciones anteriores.

La final en Palmaseca tuvo un ritmo intenso desde el comienzo. El equipo local buscó aprovechar la velocidad por los costados y las transiciones rápidas para generar opciones de ataque, mientras Santa Fe intentó responder con orden defensivo y salidas por las bandas. Las verdiblancas lograron imponer su juego y encontraron los goles necesarios para ampliar la ventaja.

Uno de los nombres propios del campeonato fue Ingrid Guerra. La delantera marcó en la final y llegó a 15 anotaciones durante la temporada, cifra que la dejó entre las tres máximas goleadoras de la Liga.

Manuela González, de Atlético Nacional, lidera la clasificación con 15 goles y un partido menos, por lo que se quedará con el botín de oro. La segunda posición es para Kelly Restrepo, de Millonarios, con 14 anotaciones.

Más allá de su producción en esta temporada, Guerra también alcanzó un registro histórico con el Deportivo Cali. La delantera llegó a 40 goles con el equipo femenino y se convirtió en la máxima anotadora en la historia del club.

Con este cuarto campeonato ganado, el Deportivo Cali se consolida como el club con más títulos de la Liga BetPlay Femenina y suma un nuevo capítulo a su historia en una competencia que comenzó en 2017.

Ahora las azucareras tendrán como próximo desafío la Copa Libertadores Femenina. Quienes llegan a este torneo como actuales subcampeonas y buscarán nuevamente llegar a la final y conquistar el título continental.