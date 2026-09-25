Río Meléndez sigue en alerta roja y mantiene la alternancia de agua en Cali

Las lluvias de las últimas horas mejoraron ligeramente las condiciones del río Cali, pero el río Meléndez continúa en alerta roja y se mantiene la alternancia del servicio en algunos sectores de la ciudad.

Para este viernes, el río Cali registra un caudal por encima de su límite mínimo operativo, lo que genera un poco de tranquilidad.

Sin embargo, la situación del río Meléndez continúa siendo crítica. Su caudal está en 0,21 metros cúbicos por segundo, una leve mejoría frente a los 0,18 registrados en días anteriores, pero todavía muy por debajo del mínimo requerido de 0,90.

Esta condición mantiene bajo presión el abastecimiento de agua para algunos sectores de las comunas 18 y 20.

Lucierne Obenaga, subgerente de agua potable EMCALI, aclara que no se trata de un racionamiento general, sino de una alternancia para recuperar los niveles de los tanques y distribuir el agua disponible.

“No hablemos de racionamiento porque recuerden que nosotros tenemos dos sistemas, red alta y red baja, son los ríos de montaña los que nos están presentando disminución en los niveles. Todavía nos encontramos en las mismas condiciones de hace una semana, estamos distribuyendo 100 L por segundo por cada una de las líneas, línea Nápoles y línea Siloé. Por eso fue la alternancia que le estamos dando a las comunidades. Estamos trabajando conjuntamente con nuestra área de responsabilidad social y poderla repartir equitativamente entre todos.”

Para este viernes, el abastecimiento corresponde a sectores de la Comuna 20, entre ellos La Sultana, Pueblo Joven, Lleras Camargo y Brisas de Mayo, con una alternancia de 6 de la mañana a 6 de la mañana.

EMCALI espera que continúen las lluvias para recuperar los niveles de los ríos. En caso de que los caudales no mejoren, algunos sectores que dependen exclusivamente de la red alta podrían requerir abastecimiento mediante carrotanques.

El resto de la Comuna 20 que puede ser atendido mediante la red baja continuará recibiendo agua desde el río Cauca, a través de las plantas Puerto Mallarino y Cauca