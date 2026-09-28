Cerca de 18 mil personas desaparecidas son buscadas en el suroccidente de Colombia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha encontrado 663 cuerpos, ha entregado dignamente a 85 y ha encontrado con vida 82 personas.

En el suroccidente colombiano, según la Unidad de Búsqueda en la Región del Suroccidente , existe un registro preliminar denominado “Universo” que asciende a más de 17 mil personas en toda la región desaparecidas en contexto de conflicto armado, siendo el Valle del Cauca el departamento que mayor subregistro tiene, con 8724 personas desaparecidas; seguida por Nariño, con 4273 registros; Cauca con 2915 personas desaparecidas; Risaralda y Quindío con 1452 y 676 registros de personas desaparecidas respectivamente.

Andrés Salazar, Coordinador Regional de la Unidad de Búsqueda en la Región del Suroccidente destacó, la importancia de las personas buscadores y las Entidades territoriales para avanzar en los procesos de búsqueda en los territorios.

“Además de visibilizar las acciones de búsqueda a través de diferentes canales de comunicación que faciliten que nuestros procesos sean masivos, solidarios y más eficaces”, agrego Andrés Salazar.

Con un despliegue territorial que cubre cinco departamentos en esta región del país. La Unidad de Búsqueda cuenta con 18 Planes Regionales que contemplan un universo de 17.979 personas dadas por desaparecidas.

A Milton lo buscaron por varios municipios del Valle y Risaralda durante 15 años, sin embargo desde hace 12 su cuerpo reposaba en un cementerio en Guadalajara de Buga junto con más cuerpos identificados no reclamados.

En 2026 la Unidad de Búsqueda logró encontrar a su familia para entregar dignamente el cuerpo de Milton a través de la estrategia de Búsqueda a la Inversa y cesar el dolor que produce la espera y la incertidumbre.

Como la historia de Milton, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha encontrado 663 cuerpos, ha entregado dignamente a 85 y ha encontrado con vida 82 personas.