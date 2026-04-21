Alza en la gasolina: así pueden las empresas de carga reducir el consumo de combustible en un 10%

Ante el incremento de $375 por galón en abril, que se suma a los aumentos promedio de $90 para la gasolina en enero de 2026, se está impulsando la adopción de tecnologías de optimización que les permiten a las empresas de carga y logística reducciones de consumo superiores al 10 %.

Esto se debe a que la viabilidad financiera de las flotas depende ahora de la capacidad de controlar variables internas ante factores externos incontrolables, ya que el combustible representa entre el 35 % y el 45 % de los costos de operación, según la ANDI.

Hoy, el uso de sensores, monitoreo de ralentí y cámaras con inteligencia artificial permite a las compañías identificar desperdicios de gasolina que antes eran invisibles.

De acuerdo con Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de ZONAR, empresa que creó este ecosistema tecnológico, la visibilidad total sobre el consumo por kilómetro y el comportamiento del conductor es la forma más efectiva para proteger la rentabilidad del negocio frente al precio del combustible que, según proyecciones del sector, mantendrán una tendencia al alza.

“Se estima que hasta el 40 % del gasto en gasolina depende directamente de los hábitos de manejo, por ello, en una flota de 20 vehículos de larga distancia, corregir prácticas de conducción y tiempos de motor encendido sin movimiento puede representar ahorros de millones de pesos mensuales, mitigando el impacto del precio que ha subido de forma sostenida durante los últimos años. Nuestra tecnología permite que la empresa tenga una lectura completa de su operación, al tener datos en tiempo real sobre dónde está el vehículo, cómo se maneja y su consumo, todo centralizado en una misma plataforma”, explica.

El ecosistema desarrollado por ZONAR funciona mediante la integración de componentes críticos que se complementan entre sí para transformar el hardware en decisiones operativas.

Entre estos, un sensor de combustible integrado a la plataforma para mapear el nivel del tanque en tiempo real, registrando las variaciones constantemente. Este monitoreo permite detectar extracciones no autorizadas o fugas de manera rápida y eficiente, facilita la validación de cada abastecimiento y garantiza una trazabilidad completa del combustible consumido por cada vehículo de la flota.

A este se suma el monitoreo de ralentí, una funcionalidad dentro de la plataforma que identifica cuánto tiempo permanece un motor encendido sin que el vehículo esté en movimiento.

Al visibilizar este gasto silencioso, que en algunos casos puede alcanzar hasta 5 litros por hora, las empresas obtienen la información necesaria para establecer políticas de apagado claras y emitir alertas directas a los conductores.

Finalmente, el sistema incorpora cámaras con inteligencia artificial y visión computarizada para analizar integralmente el comportamiento del conductor, una solución que detecta y procesa variables como aceleraciones bruscas, frenadas, excesos de velocidad y distracciones al volante.

Corregir estos patrones tiene un impacto directo sobre la eficiencia térmica del motor, ya que al mantener una marcha fluida y evitar las fluctuaciones de velocidad, el vehículo opera en sus rangos de mayor eficiencia, evitando el desperdicio de combustible que generan las maniobras agresivas.