Emergencia en el barrio 13 de Junio por caída de árbol sobre la carretera

Momentos de tensión vivieron habitantes y conductores que transitaban durante la noche del sábado por el barrio 13 de Junio, luego de que un árbol de grandes proporciones terminara sobre la vía principal del sector.

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El hecho se presentó en inmediaciones de la panadería Favi Pan. La estructura vegetal cayó de manera repentina y alcanzó una motocicleta que permanecía en el lugar.

Según versiones conocidas por Caracol Radio, el conductor se encontraba cerca del vehículo cuando ocurrió el incidente. Aunque fue necesaria la valoración de los organismos de atención, inicialmente se indicó que no habría presentado lesiones de gravedad.

Una ambulancia se desplazó hasta el sitio para verificar las condiciones del motociclista y atender cualquier eventualidad derivada de la caída.

Además del riesgo para quienes se encontraban en la zona, el incidente generó un extenso trancón, ya que el árbol y parte de sus ramas quedaron atravesados sobre la calzada.

El árbol fue removido con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.