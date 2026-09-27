Inicia formación de nuevos Guardianes Ambientales en El Salado, Bolívar

Con el apoyo de Cardique, la Guardia Ambiental Colombiana realizó el lanzamiento oficial e inició el proceso de capacitación de los futuros Guardianes Ambientales del corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta intervención responde a una petición directa de sus jóvenes, quienes ven en la educación ambiental una oportunidad para el renacer de una comunidad que fue víctima de la violencia y que hoy le apuesta a la paz, la vida y la protección de su territorio.

Durante la jornada de lanzamiento, los jóvenes aspirantes conocieron mas detalles de la Guardia Ambiental Colombiana y se comprometieron a ser guardianes de su agua, sus bosques y su biodiversidad.

A la actividad asistieron los aspirantes a guardianes, padres de familia y delegado de la Alcaldía Municipal de El Carmen de Bolívar. Así mismo se efectuó la entrega de herramientas de estudio y manual de la Guardia Ambiental.

“Llegamos a El Salado para hacer realidad el sueño de sus jóvenes. Creemos firmemente que la recuperación ambiental también es un camino de reconciliación y de futuro para las próximas generaciones”, expresó Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.

Este proceso, en convenio con Cardique, también se ha extendido a otras zonas rurales del norte de Bolívar, que han sido afectadas por la violencia, donde se pretende la formación de líderes locales que trabajen por la conservación, restauración y la educación ambiental en sus entornos.