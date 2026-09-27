Detenido joven de 19 años por presunto atraco en La Plazuela

La Policía Nacional en Cartagena, gracias al apoyo de la comunidad de las inmediaciones de La Plazuela, capturó a un presunto actor criminal, quien con tan solo 19 años había intimidado a una mujer con un arma de fuego para hurtarle varias joyas de oro.

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Durante el procedimiento, la Policía le incautó un arma de fuego de letalidad reducida, pero con los cartuchos modificados, y recuperó los elementos hurtados, avaluados en más de seis millones de pesos, los cuales fueron entregados a la víctima, quien agradeció el apoyo de la ciudadanía y de los uniformados.

Se conoció que es oriundo de Cartagena y, a pesar de su corta edad, presuntamente estaría relacionado con otros hechos delictivos, no solo en la ciudad, sino en los municipios circunvecinos a la capital de Bolívar.

El capturado y la pistola incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto agravado.

Al respecto de esta captura, el señor teniente coronel Manuel Suárez, comandante de la estación de Policía Caracoles, manifestó: “La sinergia de la Policía y la comunidad siempre ha sido fundamental para hacer frente a la delincuencia; eso nos permite generar corresponsabilidad y coadyuvar para la consolidación de zonas seguras. Este presunto delincuente ahora deberá afrontar un proceso judicial por el hecho punible que cometió”.