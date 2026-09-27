Cortes de energía entre el 29 de septiembre y 4 de octubre por trabajos de Afinia

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 29 de septiembre al 4 de octubre se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

Circuito Chambacú 6; de 6:15 am a 6:45 · am y de 5:30 pm a 6:00 pm. En: Cartagena. Sectores: Centro Histórico, Calle del Arzobispado (Calle 34 con Carrera 4).

Circuito Chambacú 6; de 6:15 am a 6:00 pm Cartagena. Sectores: Centro Histórico, Calle del Candilejo, Calle de las Carretas, Calle del Colegio, Calle Román, Calle del Rincón, Calle del Coliseo, Portal de los Dulces. Aledaños: Torre del Reloj, Hotel Santa Catalina, Edificio González Porto, Edificio Rafael Castillo, Edificio Torre del Reloj, Edificio Joyería Cesáreo, Edificio Rincón de la Cobalongo, ISS Calle Román con Rincón, Discoteca La Tarzana.

Línea 596 De 8:00 am a 4:00 pm En: María la Baja y San Onofre (Sucre). Sectores: zona urbana de María la Baja. Zona rural de María la Baja: Colú, Correa, El Níspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón, Los Bellos. Zona rural de San Onofre: Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Boca Cerrada. También Majaguas, Primero de Julio, San Pablo.

Circuito Marialabaja 1 ·De 7:40 am a 5:00 pm María la Baja. Sectores: Carrera 11 hasta Carrera 14 entre Calle 18 y Calle 20, sector La Plaza, barrio El Raicero, Chumbú, El Matadero.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00am a 8:30 am y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. En: Mompox. Sectores rurales: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 am a 4:00 pm. Talaigua Nuevo, Mompox y Santa Ana. Sectores rurales: Los Mangos, El Vesubio (Talaigua Nuevo); San Fernando (Santa Ana); Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaimaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera, Los Piñones (Mompox)

Circuito Santa Ana (Magangué) Mompox. Sectores rurales: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Zambrano 3 ·de 7:00 am a 4:00 p.m. En: Córdoba (Bolívar). Sectores: zona urbana. Zona rural: San Andrés, Santa Lucía, Tacamochito, Tacamocho.

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE:

Circuito Piza, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona urbana de Achí. Zona rural de Achí: Sincerín, Mao, Los Nísperos, Gallego Arriba, Peralta, Providencia, Nueva Esperanza, La Noria. zona rural de Majagual: Pueblo Nuevo, Santa Rita, El Palomar, El Jobo, Sitio Nuevo, La Ladera, Gramalotico, Ventanilla, Santander, Las Flores, Zapata, La Unión, Gramalotico, Santa Rita, Las Martas, Ventanilla, San Francisco, El Coco, Santa Teresa. Zona urbana de Majagual: Finca El Rodeo, Hospital De Majagual, Calle 8a con carrera 15, sector San Vicente. Zona rural de Sucre: Travesía.

Circuito Mompox 5 ·de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. En: San Sebastián de Buenavista y San Zenón (Magdalena). Sectores: zona rural de San Zenón: Puerto Arturo, El Horno, Angostura, Janeiro, Bermejal, Santa Teresa, Guinea, El Palomar. Zona urbana y rural de San Sebastián de Buenavista: Jaime, Troncoso, Troncosito, Las Margaritas, Buenavista, Los Galvis, El Coco, La Pacha, Sabanas de Paralejos, María Antonia, Vereno.

Circuito San Sebastian · de 8:00 am a 4:00 pm En: Las Margaritas – San Fernando (Bolívar). Corregimientos: Cuatro Bocas, Gusimal, Causado, Santa Rosa, El Palmar, El Porvenir, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos, El Barrancos, Guataquita y sectores aledaños a la vía.

MIÉRCOLES 30 SEPTIEMBRE

Circuito Manzanillo 3 de 6:15 a.m. a 5:00 pm En: Cartagena. Sectores: Serena del Mar, Palma Real, Ibiza del Mar, Costa Linda, Morros Io, Morros Eco, Morros Kai, Morros Zoe, Morros Eos, Dammar. Aledaños: Manzanillo del Mar, Anillo Vial, Vía Manzanillo del Mar, Punta Canoa, Playa Manzanillo, Hotel Estelar, Estación de Policía de Manzanillo.

Circuito Manzanillo 4 de 7:30 am a 4:00 p.m. En: Cartagena. Sectores rurales: corregimiento de La Boquilla, sectores Bogotá, Florida y Calle de las Flores, Carreras 2 a 11 entre Calle 17 y Calle 99, La Boquillita, Marlinda, Villa Gloria (primera y segunda etapa), Media Tapa, La Florida y Barcelona – Hacienda Los Morros. Aledaños: Cementerio de La Boquilla, cancha de microfútbol, cancha de softbol, Unipesca Ltda, Tienda y Terraza La Principal, Tienda La Playa, Villa Valerie, Billar de Marlinda, Vía Villa Gloria – Media Tapa, límite con Manzanillo del Mar.

Circuito Pinillos · de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. En: Pinillos (Bolívar), Magangué y Achí. Sectores: zona urbana y rural de Pinillos. Zona rural de Magangué: Sitio Nuevo, San Sebastián Buena Vista, San José de las Martas, Conyogal, Las Brisas, Playa de las Flores, Mantequera, Santa Mónica. Zona rural de San Fernando: El Pozón, Pueblo Nuevo. Zona rural de Achí: Playa Alta, Guacamayo, Tres Cruces.

Circuito San Jacinto 2 de 6:45 am a 7:15 am En: San Jacinto. Sectores urbanos: San Rafael, Ocho de Diciembre, El Paraíso, 17 de octubre, Los Portales, La Campesina, Sucre, Marbella, El Porvenir, El Siete, La Variante, Carreras 40B, 47A, 48, 48A, 51 y 51A entre Calle 16 y Calle 46. Zona rural: Las Palmas, Bajo Grande. Aledaños: Troncal del Caribe, Colegio Sucre, Matadero Municipal, La Bomba, Torre de Comunicaciones Comcel Las Palmas.

Circuito San Jacinto 2 de 6:45 am a 4:20 p.m. En: · San Jacinto. Sectores urbanos: Barrio Nuevo Horizonte, Miraflores, Torices, Santa Ana, San Francisco, Santander, Nuevo Santander, Loma del Viento, San Abel, Bellavista, Santa Lucía, Barrio Arriba, El Centro, Barrio Abajo, El Recreo, Las Mochilas, Candelilla, San José, La Gloria. Aledaños: Colegio Departamental Pío XII, Estadio de Sóftbol La Gloria, Estación de Policía, Cementerio (Calle 14 con Carrera 40). Zona rural: Buenavista (calle principal), sector Gavilán, vía San Jacinto – El Carmen de Bolívar entre el Km 2 y el Km 2-165, salida a La Gloria por la Carrera 43 Km 1-600. Aledaños: antena de telecomunicaciones.

Circuito San Jacinto 2 ·de 3:50 pm a 4:20 p.m · San Jacinto. Mismos sectores que el punto 16.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 · 8:00 → 15:10 · El Guamo. Sectores rurales: corregimiento de Lata, Cerro Las Tinas. Aledaños: antenas Movistar, Telecom, ISA e Inravisión en el Cerro Las Tinas.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:00 am a 4:00 pm En: Santa Ana, Talaigua Nuevo y Santa Bárbara de Pinto. Sectores: zona rural de Talaigua Nuevo: El Porvenir, Ladera de San Martín, El Peñón Durán, Patico, Talaigua Viejo. Zona urbana y rural de Santa Bárbara de Pinto: San Pedro. Zona rural de Santa Ana: Barro Blanco.

JUEVES, 1 DE OCTUBRE

Circuito Montecristo (Bolívar), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En zona urbana del municipio Montecristo. Zona rural de Montecristo: Rangel. En Montecristo.

Circuito Bayunca 2, de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. En: Clemencia, Santa Catalina y Cartagena: zona urbana del municipio de Clemencia; zona urbana del municipio de Santa Catalina; zona rural de Santa Catalina, sectores Galerazamba, Pueblo Nuevo, Loma Arena (Lomita Arena) y Colorado Viejo; zona rural de Cartagena, sectores Arroyo Grande (incluida la vereda Palmarito), Arroyo de Piedra–La Europa y Arroyo de Las Canoas; Bayunca, barrios San Rafael, 14 de Enero, Caraquitas, Sinaí (San Benito) y Parque Industrial. Sectores aledaños: peaje de Bayunca, estación de servicio La India, bomba Terpel vía Barranquilla, bomba Petromil Loma Arena, Hospital y Acueducto de Clemencia, Batallón de Fusileros vía Pescadero, IE Loma Arena, estación de Policía y tanque Acuacar de Arroyo Grande, Ladrillera La Victoria, Canteras Industriales del Caribe, Acuacultivos del Caribe vía Galerazamba, antenas Claro, Movistar y Comcel, Salinas de Galerazamba, El Faro e Isla Arena.

Circuito Calamar 2, de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 4:20 p. m. a 4:50 p. m.En: Arroyohondo, Mahates y Calamar: zona urbana de Arroyohondo, sectores Urbanización Santa Bárbara, Los Patios, Nueva Esperanza y Villas de las Márquez, carreras 1 a 7A entre calle 1A y calle 9; zona rural de Arroyohondo, vereda Monroy, vía Arroyohondo–Mahates km 1, vía San Joaquín–Monroy y vía Hato Viejo–Arroyohondo; zona rural de Mahates, San Joaquín (carreras 1 a 5 entre calle 3 y calle 9), sector El Mamón y vía a San Joaquín; zona rural de Calamar, Hato Viejo (sectores San Felipe y Sinaí, carreras 5 a 13 entre calle 4 y calle 15) y Pilón (carreras 3 a 5 con calle 5). Sectores aledaños: Hospital de Arroyohondo, cancha de fútbol de Arroyohondo, EDS Doña Cori, tienda Arroyo Hondo, Acueducto de San Joaquín, iglesia de Hato Viejo, Colegio Departamental de Hato Viejo y tienda La Buena Fe.

Circuito Calamar 2, de 8:00 a. m. a 4:50 p. m. En: Mahates y Arroyohondo: zona rural de Mahates, corregimiento de San Joaquín (carreras 1 a 5 entre calle 3 y calle 9), sector El Mamón, vía a San Joaquín, Villa Elena, Buenos Aires, La San Juan, El Songo 1 y 2. Sectores aledaños: Acueducto de San Joaquín. Zona rural de Arroyohondo: vereda Monroy, vía Arroyohondo–Mahates km 1, vía San Joaquín–Monroy, El Retiro, El Rodeo, El Tutumito, La Rueda, Casa Azul y San Joaquín.

Circuito Gambote 1, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En: Arjona: zona rural, km 85, carretera Turbaco, sector vía a Arjona.

Circuito Magangué 4, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Santa Cruz de Mompox: zona rural del municipio, San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa y La Travesía.

Circuito Ternera 6, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. En: Turbaco: zona urbana, sectores El Recreo, La Cruz, El Rosario, San Pedro–Urbanización Santa Ana, Media Tapa, Posa Manga, San Pablo, Manzanares, La Estrella, Las Mercedes, Parcelas, Juan XXIII, 5 de Octubre, carrera 12 (calle San Roque), carrera 11 (calle del Tronco), carrera 10 (calle Santa Catalina), calle Real, calle San Martín, calle Pichi, carreras 1A a 31 y calles 1 a 27. Sectores aledaños: estadio de béisbol, jeódromo, pozo artesanal de El Recreo, Turbaco Club Social, cancha La Caribeña, Ara El Canario, colegios Howard Gardner, San José, Sagrado Corazón de Jesús, María Auxiliadora y Felipe Santiago Escobar. Zona rural de Turbaco: Ciudadela Bonanza Vista (El Retorno del Amor), carretera Troncal de Occidente (vía Arjona), sectores Corpiso y Granitos y Mármoles, vía al matadero y Camino Calimbe. Sectores aledaños: matadero municipal y Coralene.

Circuito Zambrano 2, de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En: Zambrano (Bolívar): zona urbana, El Amparo y La Esperanza.

Circuito Zaragocilla 3, de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En: Cartagena: zona industrial de Mamonal, patio de contenedores (Contecar), urbanización Santa Clara, Ceballos y sectores aledaños a diagonal 30 entre transversal 57 y diagonal 28.

Circuito Zaragocilla 3, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Cartagena: desde la calle 10B hasta la calle 12G entre las carreras 56A y 57D, sector barrio El Campestre y carrera 56 con calle 12, sector frente a Grupo Dinpro.

VIERNES, 2 DE OCTUBRE

Circuito El Carmen 4, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En: El Carmen de Bolívar y Ovejas: zona rural de El Carmen de Bolívar, veredas Miramar (Los Manguitos), Padula, Verdún, Pintamonal y Mansigui; caserío San Antonio; carretera Troncal vía a Ovejas entre el km 3 y el km 8, sector aeropuerto y peaje; vía K-46, vía al Cerro de La Pita y entrada al Cerro de La Pita; urbanización La Unión sector 1, entrada a El Salado. Sectores aledaños: peaje vía a Ovejas, aeropuerto, Colegio de Pintamonal, La Casa de la Miel y El Palacio de las Abejas. Zona rural de Ovejas: Cerro de La Pita, Cerro de La Plata, vereda Pijiguay y sector Acueducto. Sectores aledaños: antenas de Inravisión y Telecom en el Cerro de La Plata, Acueducto de Ovejas pozo 9, pozos 2, 3 y 13 del Acueducto de El Carmen.

Circuito Santa Isabel (Magangué), de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En: San Benito de Abad: zona rural, vereda Doña Ana, Punta Blanca, Punta Nueva, Puerto Franco y Punta Gallina.

Circuito San Estanislao 2, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En: San Cristóbal: zona rural, corregimiento de Higueretal, sectores Las Cruces, Manga Tupe–Los Cuatro Cruces, Las Mestizas y calle El Comercio; vía San Cristóbal–Higueretal, María del Carmen, Marrueco y Sabaneta. Sectores aledaños: matadero municipal vía Higueretal, ICBF de Higueretal, iglesia de Higueretal y Parque Eco del Valle.

Circuito Villa Estrella 2, de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. En: Cartagena: zona urbana, urbanización Ciudad Bicentenario, sector 1 (Complejo 1) y sector India Catalina, desde la manzana 5 hasta la manzana 74.

Circuito Zambrano 3, de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En: Córdoba (Bolívar): zona rural del municipio, San Andrés del Río, carrera 4 con calle 8A, sector frente al comando de Policía de San Andrés.

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE

Circuito Candelaria 1, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Cartagena: sector barrio Nelson Mandela y carrera 96A entre las calles 1 y 3, y carrera 92B entre las calles 3 y 1, sector Campo Bello III.

Circuito San Jacinto 2, de 7:20 a. m. a 5:40 p. m. En: San Jacinto: zona urbana, carrera 44 con calle 16, sector El Paraíso.

Circuito San Juan Nepomuceno 1, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. En: San Juan Nepomuceno (Bolívar): vía San Juan de Nepomuceno–La Haya, casco urbano de La Haya y sectores aledaños a la vía.

Circuito Villa Estrella 1, de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. En: Cartagena: zona urbana, carrera 84 con calle 32B, sector Nuevo Paraíso.

DOMINGO, 4 DE OCTUBRE

Circuito El Carmen 1, de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. En: El Carmen de Bolívar: zona urbana, diagonal 29A entre transversales 38 y 39, sector barrio Bucarica. En: El Carmen de Bolívar: zona urbana, diagonal 29A entre transversales 37A y 37B, sector barrio Bucarica. En: El Carmen de Bolívar: zona urbana, transversal 37B con diagonal 36, sector barrio Bucarica.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles Afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.