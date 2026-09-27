En el barrio La Princesa sicarios acabaron con la vida de ‘Camilin’

B/ Ternera, sector la princesa.

En el barrio La Princesa el día sábado 26 de septiembre de 2026, sobre las 7:50 de la noche, se presentó el homicidio de Camilo Solera, conocido entre sus allegados como “Camilin”.

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El hecho se registró dentro de un establecimiento comercial de venta de ropa, a donde ingresó una persona de sexo masculino y le disparó con arma de fuego, para luego huir del lugar en una moto que lo esperaba.

La Policía Nacional, se encuentra adelantando la recolección de información y elementos materiales probatorios, para identificar y capturar los responsables.

Entre tanto, el hoy fallecido no reporta antecedentes judiciales, pero la hipótesis que más toma fuerza es que se trataría de un problema personal con alguien, lo que originó el fatal desenlace.

Las autoridades están investigando.