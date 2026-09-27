Más fuerza pública, nuevas estaciones de Policía y apoyo tecnológico llegarán al sur de Bolívar

El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella mantiene su compromiso y acompañamiento permanente a Bolívar.

Como parte de esa agenda de trabajo con el territorio, se desarrolló en Santa Rosa del Sur un Consejo de Seguridad que permitió definir nuevas acciones para fortalecer la presencia institucional, aumentar las capacidades operativas de la Fuerza Pública y avanzar en inversiones destinadas a recuperar la infraestructura de seguridad y llevar tecnología a los municipios del sur del departamento.

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Las decisiones hacen parte de la hoja de ruta que el Gobierno Nacional viene construyendo de manera articulada con la Gobernación de Bolívar, las alcaldías y la Fuerza Pública. El fortalecimiento de la seguridad en el sur del departamento ya había sido priorizado por el presidente Abelardo de La Espriella durante la reciente jornada de trabajo con el gobernador Yamil Arana y los alcaldes de Bolívar, en Cartagena.

Durante el consejo de seguridad participaron los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y del Interior, Rodrigo Lara; el secretario de Seguridad de Bolívar, Isaac Valdelamar; la cúpula militar y de Policía, y los alcaldes del sur del departamento.

El encuentro permitió avanzar en los compromisos establecidos en la reciente cumbre de alcaldes de Bolívar realizada en Cartagena, donde el presidente Abelardo de La Espriella impartió directrices para fortalecer la presencia del Estado en el sur del departamento y reiteró la disposición de su Gobierno para acompañar a las autoridades locales en las acciones necesarias para recuperar la tranquilidad de las comunidades.

Uno de los principales acuerdos es el aumento del pie de fuerza y un mayor despliegue policial, acompañado de más presencia institucional en el territorio y de herramientas tecnológicas para enfrentar las diferentes manifestaciones de criminalidad.

A esto se suma la reconstrucción de estaciones de Policía que han sido afectadas por ataques y la construcción de nuevas instalaciones, así como la dotación de sistemas antidrones y cámaras de vigilancia para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública.

“Se tomaron decisiones importantes para impactar en la seguridad de nuestro departamento: aumento del pie de fuerza, un mejor despliegue policial, mayor presencia en el territorio y una articulación entre las alcaldías, la Gobernación y el Gobierno Nacional. También vamos a dotar a la Fuerza Pública de herramientas tecnológicas para combatir la criminalidad”, explicó el secretario de Seguridad de Bolívar, Isaac Valdelamar.

El Gobierno Nacional mantiene el acompañamiento a los territorios

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, destacó que la estrategia contempla una acción coordinada del Estado con los alcaldes y la Fuerza Pública, especialmente en una zona que ha enfrentado hechos que han afectado la infraestructura policial.

“Vamos a empezar la reconstrucción de estaciones de Policía y la construcción de otras estaciones, además de la dotación de sistemas antidrones y de cámaras. La población no está sola”, afirmó el ministro.

Lara agregó que, por instrucción presidencial, los alcaldes del sur de Bolívar tendrán acompañamiento de los diferentes ministerios para impulsar proyectos que permitan llevar progreso y presencia institucional a esta región.

Este acompañamiento hace parte de la agenda territorial que el Gobierno de Abelardo de La Espriella viene desarrollando con las autoridades de Bolívar, en la que seguridad, infraestructura, agua potable, saneamiento básico, conectividad y desarrollo regional han sido incluidos como asuntos prioritarios.

Seguridad y desarrollo, una misma estrategia

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, señaló que el Consejo de Seguridad permitió escuchar directamente a los alcaldes y conocer las necesidades de la región, al tiempo que se plantearon soluciones que van más allá del componente estrictamente operativo.

“Vamos a reforzar la estrategia de seguridad en esta región que tanto lo necesita. Hoy, desde Santa Rosa del Sur, queremos decirles a todos los pobladores de esta importante región que vamos a llegar con soluciones, porque hoy adquirimos compromisos con el sur de Bolívar”, manifestó Mora.

El jefe de la cartera de Defensa también anunció la revisión de aspectos relacionados con leyes, normas y procedimientos que vienen de años atrás y que, según explicó, serán analizados por equipos jurídicos de los ministerios del Interior, Justicia y Defensa, con el propósito de identificar alternativas de solución para las problemáticas de la región.

Para el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, el Consejo de Seguridad representa la materialización de una directriz impartida en Cartagena y un paso para que la respuesta institucional llegue directamente a los territorios que más la necesitan.

“En el sur de Bolívar no podemos hablar únicamente de seguridad. La tranquilidad de nuestras comunidades también se construye llevando inversión, infraestructura, oportunidades y presencia permanente del Estado. Por eso estamos articulando el trabajo con el Gobierno Nacional y con los alcaldes para que los compromisos asumidos hoy se traduzcan en obras, soluciones y resultados concretos para la gente”, señaló el mandatario departamental.

Arana destacó además la importancia de que los ministerios trabajen directamente con los alcaldes para identificar y acelerar los proyectos prioritarios de la subregión, de manera que la estrategia de seguridad esté acompañada por acciones que permitan cerrar brechas históricas y generar mejores condiciones para las comunidades.

Con este Consejo de Seguridad, el Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella ratifica que Bolívar hace parte de su agenda de trabajo territorial y que el acompañamiento a sus autoridades se mantiene de manera articulada y permanente.

La hoja de ruta definida contempla, entre otras acciones, mayor pie de fuerza, fortalecimiento del despliegue policial, reconstrucción y construcción de estaciones de Policía, sistemas antidrones, cámaras de vigilancia, herramientas tecnológicas para la Fuerza Pública y acompañamiento de los ministerios a los alcaldes para impulsar proyectos de desarrollo.

El propósito es que este acompañamiento institucional se traduzca en mayor tranquilidad para las familias y en nuevas oportunidades para el desarrollo del sur de Bolívar, combinando seguridad, inversión, infraestructura, tecnología y presencia efectiva del Estado.