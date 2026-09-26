Sicarios mataron a hombre en una tienda del barrio Nuevo Paraíso

En el barrio Nuevo Paraíso, calle 15, el día 25 de septiembre sobre las 10:30 A.M. se presentó el homicidio de Deison Enrique Pérez Jiménez, quien no reporta antecedentes judiciales.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, se estableció que, el occiso se encontraba en la terraza de una tienda, cuando fue abordado por un sujeto, quien desenfundó un arma de fuego y atentó contra su integridad.

La víctima fatal murió de manera instantánea producto de las certeras lesiones, mientras que el pistolero y su cómplice se dieron a la fuga sin ser detenidos por las autoridades.

Por ahora no hay una hipótesis clara relacionada a este crimen.