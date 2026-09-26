Revelan identidades de los fallecidos en operativo policial del barrio Nuevo Paraíso

La tarde del viernes 25 de septiembre, en el barrio Nuevo Paraíso en Cartagena, la Policía Nacional abatió a dos presuntos delincuentes e incautó dos armas de fuego, en medio de un operativo desarrollado en el asentamiento humano “Unidad de Dios”.

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​Los hechos se presentaron en medio de un ataque con arma de fuego del cual fueron víctimas varias patrullas motorizadas de la Policía, que ingresaron al mencionado sector con el objetivo de realizar presencia institucional y actividades de control.

​Los presuntos delincuentes que se encontraban reunidos a las afueras de una vivienda abandonada, al percatarse de la presencia policial, decidieron accionar las armas de fuego que tenían en su poder contra la humanidad de los policías.

​Ante esta agresión, y haciendo uso legítimo de la fuerza, los uniformados reaccionaron de manera inmediata, logrando abatir a dos de los agresores.

​Lamentablemente, en medio del cruce de disparos, uno de los policías resultó lesionado en una de sus piernas y tuvo que ser evacuado de forma inmediata por sus compañeros.

​“El actuar valeroso y profesional de nuestro compañero permitió proteger la vida de sus compañeros y de la ciudadanía. Este es el compromiso de cada uno de los hombres y mujeres que trabajan por la seguridad y la convivencia ciudadana en Cartagena y su área metropolitana”, afirmó el Teniente Coronel Alejandro Salgado, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

​¿Quiénes eran los abatidos?

​Los dos abatidos fueron identificados como:

​Alias Albert, de 31 años, quien registraba cuatro anotaciones judiciales por homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

​En referencia a este presunto actor criminal, las autoridades buscan establecer su presunta participación en el homicidio de un funcionario de la Policía, hechos ocurridos en el mes de abril de 2026.

​Alias Yosi, de 17 años, quien estaba ad portas de cumplir su mayoría de edad el 6 de octubre, registraba una anotación judicial por el delito de secuestro extorsivo.

​Las investigaciones buscan establecer la presunta participación de los dos abatidos en hechos de homicidio selectivo en la ciudad; para ello, las dos armas de fuego incautadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos estudios balísticos y forenses.

​El alto oficial agregó: “Este resultado operacional nos permite mostrar la acción contundente contra la criminalidad, y se da como respuesta a los recientes hechos de violencia que se presentaron en el barrio Nuevo Paraíso. Es la respuesta institucional frente a quienes pretenden infundir el miedo en la comunidad.

​Finalmente, quiero expresar, en nombre de la Policía Nacional, nuestro reconocimiento y solidaridad para el uniformado que resultó lesionado y con su familia; su entrega, valentía y compromiso son una muestra del sacrificio que diariamente realizamos para proteger la vida de todos los ciudadanos”.