‘Plan Avispa’ del Gobierno Nacional reporta 59 capturados y 14 armas incautadas en Cartagena

En Cartagena, con la total disposición y acompañamiento del Distrito, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz; la primera semana de despliegue del ‘Plan Avispa’, ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella, ya evidencia resultados contundentes contra el delito: los operativos coordinados entre la Policía Metropolitana y la Armada Nacional dejan un total de 59 capturados y 14 armas de fuego incautadas que ya no circularán en la ciudad.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, 150 de sus uniformados hicieron parte del denominado ‘Plan Avispa’, tras la priorización de Cartagena junto con otras capitales del país, luego del Consejo de Seguridad Presidencial realizado en la capital de Bolívar, el pasado 18 de septiembre.

Con la puesta en marcha de plan, la Policía Metropolitana organizó en el Distrito tres grupos de 50 uniformados, cada uno, con acompañamiento de la Secretaría del Interior, con el objetivo de intervenir simultáneamente tres puntos de la ciudad.

Como resultado, tras el desarrollo de los operativos enmarcados en el ‘Plan Avispa’, de manera ininterrumpida dura la semana, se intervinieron nueve puntos estratégicos con los siguientes logros:

Resultados

La Policía Metropolitana de Cartagena reportó 59 personas en total, de las cuales

56 se efectuaron en flagrancia y las otras tres por orden judicial.

De las 56 capturas en flagrancia, 31 de estas fueron por tráfico de estupefacientes, 17 por porte ilegal de armas de fuego y ocho por el delito de hurto a personas.

Por su parte, las tres capturas por orden judicial, dos fueron por el delito de homicidio y una por porte ilegal de armas de fuego.

Sumado a esto, la Policía Metropolitana se Cartagena reportó la incautación de 14 armas de fuego, 2.900 gramos de sustancias estupefacientes, y la recuperación de tres motocicletas que tenían reporte de hurto.

A su vez, como resultado de la actividad investigativa de la SIJIN, se materializaron cinco ordenes de registro y allanamiento, en las que se lograron cuatro capturas por el delito de tráfico de estupefacientes y la incautación de mas de 700 gramos de marihuana y bazuco.

En materia de comportamientos contrarios a la convivencia, la Policía impuso durante esta semana 462 comparendo, siendo las cinco faltas ciudadanas más recurrentes: portar o consumir sustancias psicoactivas en espacios públicos, portar elementos cortopunzantes, afectar la tranquilidad publica, reñir en vía pública e irrespeto a la autoridad.

¿Los planes continúan?

Los operativos continuarán y se fortalecerán.

Cada semana se realizará un análisis que permitirá determinar los puntos que serán intervenidos, de acuerdo con diversas variables y criterios de investigación de la Fuerza Pública y las autoridades distritales.

“’El Plan Avispa’ nos ha permitido pasar de la coordinación a resultados concretos en las calles. Durante esta primera semana, con un despliegue de 150 policías y el acompañamiento de la Administración Distrital, reiteramos la completa disposición de nuestro alcalde, Dumek Turbay Paz, por seguir trabajando de la mano con el Gobierno nacional en las garantías que sean necesarias para la seguridad y tranquilidad de los cartageneros”, resaltó Jorge Redondo, secretario del Interior (e).