Violenta balacera en el Nuevo Paraíso deja dos personas abatidas: un policía resultó lesionado

Dos hombres murieron y un integrante de la Policía Metropolitana resultó lesionado durante un enfrentamiento armado en un sector de invasión ubicado en inmediaciones del barrio Nuevo Paraíso, al sur de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La situación se presentó en La Unión de Dios, hasta donde llegaron uniformados que adelantaban labores de vigilancia. En medio de la intervención se produjo un tiroteo que terminó con la muerte de dos de los hombres que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, los policías habían ubicado a tres personas en cercanías de la ciénaga y se disponían a realizar un procedimiento de identificación. Fue en ese momento cuando, según la versión conocida por Caracol Radio, se habría producido una agresión con arma de fuego contra los uniformados.

La respuesta de los funcionarios desencadenó una confrontación que se extendió durante varios momentos. Al finalizar el intercambio, dos de los presuntos agresores quedaron gravemente heridos y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como ‘El Albert’ y ‘Jossi’. Sobre el primero se indicó que contaba con cuatro anotaciones judiciales, mientras que el segundo aparecía relacionado con un antecedente.

Uno de los policías que participó en el procedimiento también sufrió heridas durante la balacera y se recupera en un centro asistencial.