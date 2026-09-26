Inversión social en Pasacaballos y Tierrabomba: petición de Dumek a nuevo presidente de Ecopetrol

En Santa Marta, el presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, presentó oficialmente a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol, tras un proceso de selección que la petrolera estatal calificó de riguroso y orientado a liderar una nueva etapa de transformación y consolidación para la organización.

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Al acto oficial asistió el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, como representante de una ciudad que aloja a la Refinería de Cartagena (Reficar), el complejo de refinación más moderno de Latinoamérica, ubicada en la zona industrial de Mamonal, y que pertenece en su totalidad a Ecopetrol. Este complejo es fundamental para garantizar la autonomía y seguridad energética del país.

Además de saludar al nuevo presidente, quien asumirá su cargo el próximo 28 de septiembre, y fortalecer los programas de Ecopetrol y Reficar para promover mano de obra local, especialmente, de su área de influencia como Pasacaballos, Mamonal y Barú, el alcalde Dumek Turbay solicitó una visita del presidente Gutiérrez a Cartagena.

Esto en aras de retomar la agenda conjunta de proyectos sociales que tiene el Distrito con Ecopetrol, y priorizarlos para que se vuelvan una realidad. “Con el anterior Gobierno, muchos trámites, y entre comités internos y revisiones burocráticas, pocos proyectos avanzaron. Y los más ambiciosos y necesarios en comunidades impactadas de alguna manera por la refinería necesitamos priorizarlos y acelerarlos”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Al nuevo presidente de Ecopetrol le solicitaremos que nos visite en Cartagena y poner a andar tantas bendiciones que esperan en las comunidades. Que un proyecto no demore un año en aprobación interna; quiero que antes del final de nuestro Gobierno podamos entregar colegios remodelados en Pasacaballos y Tierrabomba”.

Esta agenda conjunta de inversión social articula proyectos en educación, saneamiento básico, gestión del riesgo, salud, deporte e infraestructura comunitaria, con iniciativas en diferentes etapas de ejecución y planeación.

Uno de los proyectos que entra en etapa de cierre es la construcción del alcantarillado sanitario de Arroz Barato, que permitió mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la comunidad mediante la construcción de las fases II y III del sistema. La obra tuvo una inversión de $8.027 millones y beneficia a 2.228 personas. Ecopetrol y la Alcaldía de Cartagena coordinarán el acto protocolario de cierre con la comunidad y Aguas de Cartagena.

Sin embargo, Turbay busca priorizar proyectos sociales en Pasacaballos y Tierrabomba.

Pasacaballos concentra nuevos proyectos de infraestructura social

La agenda contempla, además, proyectos de mayor alcance para Pasacaballos. Uno de ellos es el mejoramiento de la Institución Educativa Técnica de Pasacaballos, con una inversión proyectada de $9.098 millones y más de 1.872 beneficiarios.

El proyecto contempla intervenciones en drenaje de aguas lluvias, redes eléctricas, almacenamiento y distribución de agua potable, zonas verdes, patios, parques infantiles, aulas, comedor escolar, cerramiento, senderos, mobiliario exterior y construcción de un centro de acopio de residuos sólidos.

Actualmente se encuentra en proceso de aprobación por las diferentes instancias de Ecopetrol. El cronograma presentado contempla el inicio de obra en junio de 2027 y su finalización en agosto de 2028.

También se encuentra en estructuración la dotación del Centro Hospitalario de Pasacaballos, iniciativa cuyo valor todavía está en definición. Ecopetrol solicitó a la Alcaldía de Cartagena información sobre el cronograma previsto para la contratación y ejecución de la obra, con el propósito de avanzar en la estructuración del convenio de dotación.

A esto se suma el proyecto de mejoramiento y construcción del escenario recreodeportivo Radhamés Ramos Santamaría, que contempla área de juego, graderías, cerramiento, área administrativa, baños, locales comerciales, urbanismo y parqueaderos, con una población potencial de más de 16.000 beneficiarios.

La iniciativa requiere actualmente avanzar en definiciones relacionadas con la norma urbanística, el diseño de parqueaderos y el cierre técnico y financiero. También se plantea articular las acciones con la Gobernación de Bolívar.

Tierrabomba avanza hacia una nueva infraestructura educativa

En Tierrabomba, Ecopetrol y la Alcaldía trabajan en la estructuración de los estudios y diseños para una nueva institución educativa, iniciativa que se encuentra en etapa de prefactibilidad a cargo de la Secretaría de Educación Distrital.

El proyecto contempla diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, HVAC y un plan de manejo ambiental, con una población beneficiaria estimada en más de 1.000 personas.

Como siguiente paso, se requiere cerrar la etapa de prefactibilidad y definir conjuntamente el alcance de los estudios y diseños.

Educación: más de 9.800 kits escolares llegarán a instituciones oficiales

Entre las acciones de ejecución inmediata se encuentra el proyecto Kits Escolares Cartagena, mediante el cual serán entregados 9.841 kits para estudiantes y docentes de 27 sedes pertenecientes a 16 instituciones educativas oficiales priorizadas.

La inversión correspondiente a la vigencia 2026 asciende a $1.443 millones. Ecopetrol tiene prevista la recepción de los kits por parte del proveedor el 25 de septiembre, mientras que la entrega a los beneficiarios se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026, con acompañamiento de la Alcaldía en el marco del programa “Al Colegio Voy con Toda”.

A esta iniciativa se suma el proyecto de dotación de menaje, cocina y mobiliario para instituciones educativas 2026–2027, que contempla la entrega de 10.146 elementos para 11 sedes de ocho instituciones educativas, con una inversión de $1.435 millones para 2026.

La orden de compra está prevista para el 30 de septiembre y el inicio de las entregas para el 25 de noviembre.

Gestión del riesgo llegará a 26 instituciones educativas

Otra de las iniciativas próximas a iniciar es Gestión Escolar del Riesgo Cartagena 2026, dirigida a fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en 26 instituciones educativas ubicadas en comunidades aledañas a la Refinería de Cartagena.

El proyecto contempla la actualización o formulación de 26 planes escolares de gestión del riesgo, capacitación de 667 personas, conformación y entrenamiento de 26 brigadas escolares, fortalecimiento de 26 comités escolares, dotación de kits de emergencia y realización de simulacros de evacuación.

La inversión prevista para 2026 es de $760 millones. El acta de inicio está programada para el 15 de octubre y las actividades comenzarían el 19 de octubre.

Una agenda con resultados de corto plazo y proyectos de largo alcance

La agenda conjunta establece una ruta de trabajo entre Ecopetrol y la Alcaldía de Cartagena que combina proyectos con resultados inmediatos, como la entrega de kits escolares y dotaciones educativas, con iniciativas de infraestructura que requieren procesos de estructuración, aprobación y ejecución durante los próximos años.

Para el Distrito, esta articulación permitirá acompañar la ejecución de los proyectos, facilitar la coordinación con las comunidades y avanzar en los procesos institucionales requeridos para que las iniciativas previstas puedan materializarse en los territorios priorizados.

La agenda concentra esfuerzos especialmente en educación, salud, gestión del riesgo, saneamiento básico, deporte e infraestructura comunitaria, con énfasis en comunidades ubicadas en el área de influencia de la Refinería de Cartagena y en corregimientos como Pasacaballos y Tierrabomba.