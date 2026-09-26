ETCAR adelanta trabajos de conservación en Espigón de la Tenaza

Con el compromiso permanente de mantener y conservar los Bienes de Interés Cultural (BIC) bajo su administración, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) avanza en la reparación del solado (piso) del espigón de la Tenaza, una fortificación de avanzada ubicada al costado del baluarte de Santa Catalina, en la avenida Santander.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El objetivo de esta labor es facilitar el correcto desagüe, a través del mantenimiento de su sistema de drenaje, y evitar filtraciones hacia el material fino del terraplén (relleno de las murallas). De ese modo, se garantiza la conservación a nivel estructural del BIC y un recorrido seguro para los visitantes.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, expresa: “Esta intervención es una muestra del importante trabajo que cada año realiza la Etcar para conservar el patrimonio fortificado, y para salvaguardar los oficios tradicionales que se implementan en las labores de mantenimiento. Es un orgullo para nosotros garantizar la permanencia de estos BIC, sus saberes asociados, impactar en la movilidad social de la ciudad mediante la formación de jóvenes, la generación de empleo y el fomento del disfrute de las fortificaciones por parte de cartageneros y visitantes”.

Importante tener en cuenta que el solado o revestimiento del suelo de las fortificaciones data de hace varias décadas, tal como lo pudo evidenciar el equipo de expertos de la Etcar en estudios previos, y que su materialidad no es puramente cal, sino una mezcla que incluye partículas de cal, cemento, caracuchas y arena gris.

El trabajo realizado por los Héroes del Patrimonio de la Etcar, técnicos egresados y aprendices en proceso de formación bajo la metodología ‘Aprender haciendo’, comprende varias acciones entre las que se encuentran: “La rectificación de niveles de las placas, el mejoramiento de condiciones del pirlán (listón de piedra que divide en dos la superficie) y la aplicación de la capa de rodadura de todo el espigón, utilizando un mortero de 5 cm en el punto promedio”, explica el arquitecto restaurador, líder del área de Obras, Mario Zapateiro Altamiranda.

Igualmente, la obra de mantenimiento incluye la consolidación de juntas (espacio entre las piedras) que conforman la banqueta (escalones) pegada a la escarpa (muro); el cambio de piezas de ladrillo militar que conforman el enrase (borde) de la contramuralla, reemplazando los que ya se encuentran deteriorados, y la limpieza de los canalillos por los que se realiza el correcto desagüe de la fortificación.