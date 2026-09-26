Gobernación reunió a más de 50 emprendimientos en Turbaco, Bolívar

Más de 50 emprendimientos participaron en la primera edición de Turbaco Midnight, una jornada que desde las 6:00 p. m. y hasta la medianoche reunió a familias, visitantes y empresarios alrededor de la oferta local, generando un nuevo espacio para comprar, descubrir marcas y conectarse directamente con quienes están detrás de cada negocio.

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Durante más de seis horas de la noche del viernes, el sector Polideportivo se transformó en un punto de encuentro en el que los asistentes recorrieron los diferentes stands y conocieron propuestas de gastronomía, artesanías, belleza, alimentos, bebidas, decoración y otros productos y servicios.

La experiencia permitió que los emprendimientos exhibieran su oferta en un escenario diferente y que los visitantes encontraran, en un mismo lugar, alternativas para comprar local mientras disfrutaban de la programación preparada para la noche.

Turbaco Midnight es una iniciativa liderada por la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena y la Alcaldía de Turbaco, como parte de las acciones que buscan generar nuevos escenarios para dinamizar la economía y fortalecer la actividad empresarial en los municipios del departamento.

La propuesta de Midnight parte de aprovechar la noche como un horario capaz de generar nuevas dinámicas alrededor del comercio local. En Turbaco, la actividad comercial estuvo acompañada por una programación cultural y de entretenimiento que permitió complementar el recorrido de los asistentes y convertir la jornada en una experiencia para las familias.

La agenda incluyó presentaciones de procesos de formación de la Casa de la Cultura, Coodanza Infantil, música vallenata y la participación del artista Santiko Rankiao, con el lanzamiento de su canción La Hipocresía. La apertura contó, además, con intervenciones institucionales y la participación de representantes de los emprendimientos.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, acompañó la jornada y recorrió los diferentes espacios junto a los emprendedores, conociendo de primera mano sus productos y propuestas. Durante su participación, destacó la importancia de seguir impulsando este tipo de escenarios y extender la iniciativa a otros municipios del departamento, generando nuevas oportunidades para que los negocios locales fortalezcan su visibilidad, amplíen sus mercados y se conecten con nuevos públicos.

“La economía nocturna nos invita a pensar en nuevas formas de activar nuestros municipios. No se trata únicamente de ampliar los horarios de venta, sino de generar experiencias que hagan que las personas salgan, recorran, conozcan lo que se produce en su territorio y encuentren nuevos espacios para compartir. Con Midnight queremos aprovechar esa dinámica para que el comercio, la cultura y el talento local se encuentren y generen nuevas oportunidades en los municipios de Bolívar”, señaló el mandatario bolivarense.

La llegada de este formato a Turbaco se suma a un recorrido que ya ha tenido dos ediciones en Mompox. De esta manera, Midnight continúa expandiéndose por el departamento con una propuesta que se adapta a la oferta empresarial, cultural y creativa de cada territorio.

Una vitrina para nuevas oportunidades

Más allá de las ventas realizadas durante la noche, el encuentro permitió que los emprendedores presentarán directamente sus productos y servicios, conversaran con potenciales compradores y aumentaran el reconocimiento de sus marcas entre personas que aún no conocían su oferta.

“Gracias a Turbaco Midnight por apoyar el talento turbaquero. Para Magic Details 2020 fue nuestra primera experiencia en un espacio como este y nos permitió mostrar nuestro trabajo a muchas personas que no conocían la marca. Durante la jornada tuvimos mucha interacción con el público, sumamos nuevos seguidores en nuestras redes y varias personas guardaron nuestro contacto para futuras compras”, expresó María Fernanda Alcalá Ramos, emprendedora.

El balance económico de Turbaco Midnight será consolidado posteriormente, una vez se recopile la información de ventas de los emprendimientos participantes. Este resultado permitirá dimensionar el movimiento comercial generado durante las seis horas de actividad y complementar el impacto relacionado con visibilidad, contactos y nuevas conexiones comerciales.

Midnight continúa su recorrido por Bolívar

Turbaco se convirtió en una nueva parada de una iniciativa que busca llevar este tipo de escenarios a distintos municipios del departamento, reconociendo que cada territorio cuenta con emprendimientos, productos, expresiones culturales y públicos propios que pueden convertirse en motores de su economía local.

Después de dos ediciones en Mompox y de esta primera experiencia en Turbaco, la próxima parada será Magangué, donde Midnight continuará abriendo espacios para que los emprendimientos se encuentren directamente con los ciudadanos y para que la compra local se integre con la cultura y el entretenimiento.

Con esta iniciativa, la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y junto a sus aliados, continúa impulsando estrategias que buscan fortalecer el tejido empresarial, ampliar las oportunidades de comercialización y llevar nuevas dinámicas económicas a los municipios del departamento.