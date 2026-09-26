Tercer homicidio de septiembre registrado en San Jacinto, Bolívar

Las autoridades investigan las circunstancias en las que murió Édison Vásquez, conocido entre sus allegados como ‘El Charrito’, cuyo cuerpo fue encontrado en el sector Las Palmas, zona rural de San Jacinto, Bolívar.

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El hallazgo se produjo a un costado de la vía, personas que se encontraban en el sector alertaron sobre la presencia del hombre y posteriormente se confirmó que ya no tenía signos vitales.

Vásquez se dedicaba a labores relacionadas con el campo y, de acuerdo con los primeros reportes conocidos en la población, presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo. Las circunstancias en las que ocurrió su muerte todavía son materia de investigación.

Tres homicidios reportados durante septiembre

El caso de Édinson Vásquez se suma a otros hechos violentos registrados este mes en San Jacinto.

El más reciente ocurrió el miércoles 23 de septiembre, cuando Fabián Andrés Ortega Carrasquilla perdió la vida en inmediaciones de un billar ubicado en el barrio Miraflores.

A comienzos del mismo mes, específicamente el martes 1 de septiembre, fue asesinado Fernando José Angulo Anillo, comerciante de 45 años, en el barrio San José.