Detalles de la intervención que producirá cortes de agua el 29 y 30 de septiembre en Cartagena

Aguas de Cartagena ejecutará 29 obras clave durante la parada técnica programada para los días 29 y 30 de septiembre, como parte de su gestión permanente de mantenimiento, renovación y optimización de la infraestructura que permite llevar agua potable a los hogares de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los trabajos comprenden intervenciones en diferentes componentes del sistema de acueducto, desde las conducciones de agua cruda y las estaciones de bombeo hasta las plantas de tratamiento y las redes de distribución. También se desarrollarán acciones orientadas a mejorar la eficiencia hídrica y fortalecer el control y la operación de la infraestructura.

29 obras distribuidas en siete frentes de trabajo

La programación contempla las siguientes intervenciones:

1. Conducción de agua cruda

Se realizarán obras de empalme para el proyecto de desvío y sustitución de un tramo de 900 metros de tubería de concreto con cilindro de acero (CCP), ubicada en la transversal 54, en la entrada al barrio Nuevo Bosque.

Esta intervención hace parte de los trabajos sobre la infraestructura que transporta el agua cruda hacia el sistema de tratamiento.

2. Redes de acueducto

Se habilitará una nueva tubería de distribución de agua potable en Olaya Central, mediante la renovación de la infraestructura existente en el sector.

3. Mantenimiento del sistema de acueducto

Se ejecutarán dos intervenciones:

* Mantenimiento de la tubería CCP de 45 pulgadas que transporta agua cruda hacia la Estación de Bombeo de Agua Cruda de Albornoz.

* Mantenimiento de la instrumentación de la línea de agua cruda que conduce hacia esta estación de bombeo.

4. Tratamiento de agua potable

Se realizarán cinco intervenciones en las plantas de tratamiento:

* Reposición de dos módulos del sedimentador 2 de la Planta 3.

* Instalación de dos válvulas de desagüe en los floculadores de la Planta 1.

* Mantenimiento de los sistemas de drenaje del floculador 2 de la Planta 3.

* Lavado de sedimentadores de las plantas 1 y 3.

5. Mantenimiento electromecánico

Se ejecutarán cinco intervenciones en los componentes eléctricos de una estación de bombeo de agua cruda y cuatro estaciones de bombeo de agua potable.

6. Acueducto

Se desarrollarán seis actividades:

* Mantenimiento del sistema de ventosa de la conducción entre la Planta El Bosque y el tanque Colinas.

* Obras para la sectorización del barrio Bocagrande.

* Sustitución de válvulas para cierres internos en la sectorización del barrio El Socorro.

* Lavado de los tanques Lomas y Tanque 3.

* Inspección de las redes de sectorización de Crespo.

7. Eficiencia hídrica

Se realizarán nueve intervenciones:

* Ocho obras de adecuación en redes de acueducto para la investigación con sensores de flotabilidad neutra.

* Mantenimiento de macromedidores y válvulas reductoras de presión.

Trabajos que fortalecen la infraestructura del servicio

La parada técnica hace parte de la gestión de Aguas de Cartagena para mantener y renovar la infraestructura de acueducto, atender necesidades operativas y avanzar en la optimización de sus procesos.

La ejecución de estas actividades requiere una programación coordinada de los trabajos en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de realizar intervenciones que, por sus características técnicas, requieren condiciones especiales de operación.

Aguas de Cartagena invita a los usuarios a consultar la información sobre los sectores y horarios de suspensión del servicio, así como las recomendaciones para el almacenamiento y uso racional del agua, a través de www.acuacar.com y de sus canales oficiales.