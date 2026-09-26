Gobierno anuncia inversiones en vivienda, salud, agro y aeropuertos del Magdalena

Abelardo De La Espriella junto a la gobernadora Margarita Guerra y los alcaldes del Magdalena durante la jornada ‘El Milagro de las Regiones’. / Gobernación del Magdalena

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una serie de compromisos para el Magdalena durante la jornada ‘El Milagro de las Regiones’, realizada este viernes en Santa Marta, tras revisar con la Gobernación y los alcaldes del departamento los principales proyectos pendientes.

Uno de los anuncios está relacionado con vivienda. El Gobierno Nacional ordenó destrabar 2.055 mejoramientos de vivienda, distribuidos en 48 proyectos de 22 municipios, con recursos cercanos a los 75 mil millones de pesos. Santa Marta concentra 381 mejoramientos, mientras Plato tiene 181.

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En salud, De La Espriella anunció 11 mil millones de pesos para la dotación del hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, además de un puesto de salud con dotación y una ambulancia para el municipio de Fundación.

En materia de conectividad aérea, el presidente planteó ampliar y modernizar el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, con una pista de 2.400 metros y nuevas frecuencias. Además, el alcalde de Plato, Armando Campuzano, llevó al Gobierno la solicitud de reabrir el aeropuerto Las Mercedes para conectar a los municipios del centro del Magdalena con Bogotá.

Para el sector agropecuario, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció durante la jornada con los alcaldes acciones para enfrentar el Fenómeno de El Niño, entre ellas una fábrica de heno en Zona Bananera para pequeños ganaderos y el denominado Combo Milagro del riego, dirigido a proteger las pasturas y la producción durante la temporada seca.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, destacó la articulación con el Gobierno Nacional y señaló que la jornada permitió presentar tanto las necesidades como los avances del departamento.

Por su parte, De La Espriella aseguró que quiere hacer seguimiento directo a los proyectos y anunció que Joaquín Gutiérrez Caballero, presidente de Ecopetrol, será el encargado de acompañar la articulación de los compromisos asumidos con Santa Marta y el Magdalena. “Quiero responsables, fecha, seguimiento y resultados”, afirmó.