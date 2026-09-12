Vandalismo en subestación Simití deja sin energía a usuarios y frena mejoras

Un nuevo caso de vandalismo en la subestación eléctrica de Simití afecta la prestación del servicio de energía a usuarios de este municipio y algunos sectores de Santa Rosa del Sur, en Bolívar.

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Según informó Afinia, durante una inspección realizada en la infraestructura, el personal operativo encontró abierto el interruptor IT5010, situación que evidenció una intervención no autorizada en las instalaciones.

Los técnicos intentaron realizar una maniobra para restablecer el servicio, pero durante el procedimiento se percibió un fuerte ruido proveniente del equipo, por lo que fue necesario mantenerlo fuera de operación mientras se adelantan las pruebas y verificaciones correspondientes.

Como consecuencia de esta situación, permanecen sin energía usuarios de Simití y algunos sectores de Santa Rosa del Sur.

Afinia aseguró que mantiene desplegados sus equipos técnicos en la zona para establecer el estado de los elementos afectados y avanzar en la recuperación del servicio, siempre que existan las condiciones de seguridad necesarias para realizar las maniobras.

La empresa advirtió que este tipo de hechos no solo genera interrupciones para los usuarios, sino que también obliga a destinar personal y recursos a la reparación de los daños, lo que termina retrasando otras labores de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura eléctrica.

Además, Afinia hizo un llamado a la comunidad para proteger las instalaciones eléctricas y evitar el ingreso de personas no autorizadas a las subestaciones, debido al riesgo que estas acciones representan para la vida y para la continuidad del servicio.

La compañía también pidió reportar oportunamente cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la infraestructura eléctrica de la región.